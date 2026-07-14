Portazo para Jhon Jáder Durán: Al-Nassr se cansó y tomó medidas sobre su situación

Mientras sigue esperando para concretar su regreso a Turquía con la camiseta del Galatasaray, la situación contractual de Jhon Jáder Durán pasa por un momento difícil en el Al-Nassr.

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Según Yağız Sabuncuoğlu, famoso periodista turco, el representante de Durán “se dirige a Arabia Saudita para reunirse con el club y discutir el futuro del jugador”.

Ante la falta de ofertas debía presentarse a entrenamientos, sin embargo, Al-Nassr no pretende tener a Jhon Jáder Durán en sus filas aún cuando tiene contrato firmado hasta 2030.

“Al-Nassr definitivamente no considera a Jhon Durán en su plantilla. El jugador tampoco quiere regresar a Al-Nassr de ninguna manera“, agregó Sabuncuoğlu.

Futuro en el aire para Jhon Jáder Durán

La reunión entre las partes debería terminar con un nuevo préstamo, sin embargo, cabe la posibilidad que se discuta una rescisión bilateral del contrato. Durán gana 20 millones de euros por temporada y ningún club europeo, incluido el Galatasaray, está dispuesto a pagar esas cifras.

De hecho, en el acuerdo para volver a Turquía quedó establecido que solo pagarán un porcentaje del salario y el resto le corresponde a la dirigencia del Al-Nassr.

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Durán está entrenando por su cuenta mientras sigue de vacaciones en Medellín. Cuando lo contrataron se veía muy posible que fuera convocado para el Mundial 2026 en estas épocas, sin embargo, Néstor Lorenzo también le cerró la puerta de la Selección Colombia.

Desde las sombras vio como hizo falta un goleador en los octavos de final contra Suiza. Luis Javier Suárez tuvo la pólvora mojada, Jhon Córdoba se lesionó contra Ghana y el Cucho Hernández desperdició su cobro en la tanda de penales.

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano Foto: CameraSport via Getty Images

Galatasaray lo tiene en espera

Jhon Jáder Durán no hizo comentarios al respecto de la eliminación de Colombia y prefirió enfocarse en su futuro profesional, que tampoco está brillando como quisiera.

Galatasaray le preguntó por sus condiciones y justo cuando parecía encaminado a firmar, las negociaciones se frenaron en seco. Ahora mismo no hay avances concretos sobre ese regreso a la liga turca, mientras la carpeta de posibles candidatos a reemplazar a Mauro Icardi sigue creciendo.

Durán solía ser un delantero apetecido en el fútbol europeo, sobre todo cuando estuvo en el Aston Villa de la Premier League, pero eso ya hace parte del pasado. Más allá de su innegable capacidad física y olfato goleador, el colombiano ha sido señalado por falta de compromiso con sus últimos clubes.

En Fenerbahce y Zenit fue campeón, pero no dio el rendimiento ni los números que esperaban al momento de contratarlo. Galatasaray puede ser la ocasión perfecta para tomar revancha, aunque todavía falta que el acuerdo se haga realidad.