Jhon Jáder Durán tiene nuevo equipo en Europa: confirmaron su sueldo y detalles del contrato

Jhon Jáder Durán es nuevo jugador de Galatasaray para la próxima temporada, según informa la prensa deportiva en Turquía. El colombiano llegará en condición de préstamo por un año y tendrá una cláusula de rescisión en el contrato en caso de cometer actos de indisciplina.

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Galatasaray le puso condiciones a Durán para firmar el acuerdo: tendrá una rebaja de salario y estará bajo la lupa del cuerpo técnico liderado por Okan Buruk.

Jhon Jáder regresa a Turquía tras un corto paso por Rusia, pero ahora lo hará con los colores del máximo rival de Fenerbahce para compartir vestuario con Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla.

“La directiva del Galatasaray, tras contactar con el Al-Nassr, propietario de los derechos de transferencia del jugador de 22 años, no pagará ninguna tarifa de traspaso y solo abonará 4 millones de euros del salario anual del jugador, que asciende a 22 millones de euros, según el acuerdo principal alcanzado”, indicó Sabah.

Eso quiere decir que Durán seguirá cobrando su sueldo como lo está estipulado en el contrato de Arabia Saudita, pero Galatasaray solo se hará cargo de un pequeño porcentaje. El resto del pago correrá por cuenta de la dirigencia del Al-Nassr.

En reemplazo de Mauro Icardi

Los dueños de Galatasaray estaban dudosos de contratar a Jhon Jáder Durán por su reciente paso en Fenerbahce, sin embargo, lo consideran una buena opción para reemplazar a Mauro Icardi.

El atacante argentino finalizó su contrato en junio y no ha llegado a un acuerdo para renovarlo, dejando el espacio libre para la juventud de Durán.

Ahora la responsabilidad corre por cuenta del delantero colombiano, que dejó buenas sensaciones en Turquía por su aporte futbolístico en el equipo entonces dirigido por José Mourinho. El problema es su comportamiento y los constantes cambios de equipo que ha encadenado desde que salió del Aston Villa en 2025.

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Esta será la cuarta camiseta distinta que vista en el fútbol internacional: su travesía en el exterior empezó con Chicago Fire de Estados Unidos, luego fue al Aston Villa, paso unos meses en el Al-Nassr y salió prestado al Fenerbahce. Estos últimos meses los disputó en el Zenit de San Petersburgo, al lado de Wilmar Barrios.

Esa falta de continuidad le costó quedarse fuera de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Aunque entró en la prelista de 55 jugadores, el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo se la jugó por Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández.

Mientras la Tricolor se juega su paso a octavos de final, Durán ha estado en vacaciones junto a sus amigos y familiares en la ciudad de Medellín.

En Galatasaray tendrá la oportunidad de sacudirse y volver a entrar en la lista de Lorenzo de cara a los amistosos de la fecha FIFA de septiembre.