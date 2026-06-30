Este cambio le ordenó la Fifa a la Selección Colombia vs. Ghana: obligatorio en el Mundial 2026

Cada partido es una historia distinta para la Selección Colombia. A lo largo de los tres partidos que ha jugado, tuvo que vivir diferentes circunstancias, así como directrices de la organización del torneo, Fifa.

Una de las cuestiones que es cambiante para la Tricolor es el uniforme. En el primer partido fue uno, en el segundo otro y, por último, contra Portugal, uno completamente diferente.

Ante Ghana en los dieciseisavos, tendrá que hacer cambios, como se indicó en una de las recientes circulares del organismo máximo sobre este tema.

Selección Colombia celebra en el debut del Mundial 2026 vs. Uzbekistán. Foto: Getty Images

Frente a Uzbekistán, a Colombia se le vio usar el uniforme azul en la parte de arriba y pantaloneta. Las medias fueron de un verde vistoso para completar la equipación.

Ante RD Congo, el combinado cafetero utilizó uniforme adaptado: camiseta amarilla, pantaloneta blanca y medias rojas. Para la fecha tres frente a Portugal, nuevamente la combinación fue distinta, con amarillo arriba y blanco en pantaloneta, así como también en medias.

Ahora, frente a Ghana, de nuevo todo cambia para la selección nacional. Ante estos, por primera vez, la Tricolor hará honor a su bandera al usar camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias rojas, siendo esta la equipación.

Fifa confirmó uniformes de Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026 Foto: FIFA

Colombia va ganando adeptos

Con su brillante actuación ante Portugal, Colombia se ha ganado la atención del Mundial 2026 antes que arranquen los dieciseisavos de final ante Ghana, en un reencuentro con cuentas pendientes frente a su exseleccionador Carlos Queiroz.

Colombia aterrizó en esta Copa del Mundo de Norteamérica entre la esperanza y la incertidumbre.

La Selección Colombia en los actos protocolarios previos al partido contra Portugal en Miami. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

A la brillante actuación de la Copa América 2024, frenada solo por Argentina en la final, le siguió un bajón en las eliminatorias sudamericanas, que concluyó en tercer lugar tras la Albiceleste y Ecuador.

Antes de su anhelado regreso al Mundial tras su ausencia de Catar 2022, una parte de la afición se preguntaba si su equipo debía seguir girando alrededor de James Rodríguez, una frágil estrella de casi 35 años y escaso rodaje tras un paso testimonial por el Minnesota United, de la MLS.

Las respuestas llegarán a partir del viernes, cuando Colombia empieza la fase decisiva del torneo con un choque de dieciseisavos de final ante Ghana en Kansas City.

Carlos Queiroz atemoriza a Colombia: la frase que lanzó a Ghana para el choque del Mundial 2026

Con esto salió José Pékerman por un Colombia vs. Argentina en el Mundial 2026: “Muy triste”

Pero antes, en su primer examen verdadero, el sistema de Néstor Lorenzo cumplió casi a la perfección en un empate 0-0 ante la favorita Portugal que dejó sabor a victoria.

Colombia le arrebató la pelota a uno de los mediocampos más prestigiosos del torneo, con un 51 % de posesión frente al 41 % portugués; remató prácticamente el doble de veces y pudo ganar con un cabezazo a la red de Dávinson Sánchez invalidado por un fuera de juego milimétrico que solo observó el VAR.

Cristiano Ronaldo contra Dávinson Sánchez en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Marta Lavandier

“Es un equipo muy fuerte”, reconoció Cristiano Ronaldo tras sufrir en carne propia la intensidad y compenetración de los hombres del argentino Lorenzo.

“No me sorprendió porque ya sabíamos del nivel de esta Colombia”, dijo el seleccionador portugués, Roberto Martínez. “No pudimos llevar el partido a donde nosotros podemos controlar el juego”.

*Con información de la AFP.