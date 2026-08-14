Papá de Gustavo Puerta reveló los tres posibles destinos de su hijo: sacó la lista de ofertas

Gustavo Puerta está a pocas horas de hacer su debut en LaLiga de España, mientras continúa escuchando ofertas para salir del Racing de Santander por una cifra que rondaría los 20 millones de euros.

Gustavo Puerta no olvidó a su gente del Valle del Cauca: noble gesto tras el terremoto en Colombia

Aterrizó Johan Mojica en Madrid: anunciado en su nuevo equipo y presentado para el 2026/2027

El mediocampista vallecaucano fue la gran revelación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, quitándole el puesto a Richard Ríos y convirtiéndose en el mejor escudero de Jefferson Lerma.

Gustavo Emilio Puerta, su padre, está orgulloso de verlo triunfar en Europa y a la espera de saber lo que pasará con su futuro. En declaraciones para Zona Libre de Humo, reveló los tres posibles destinos que tiene su hijo sobre la mesa.

“Hay ofertas de Inglaterra, de Portugal y de la misma España. Hay varias, estamos esperando para ver dónde gira el dedo. Que sea lo que Dios quiera y que lo ponga bien a él”, señaló.

Mientras se materializan algunas de esas posibilidades, Puerta está convocado para jugar el próximo domingo en el debut de Racing de Santander contra Villarreal por la fecha 1 de LaLiga de España. Ese partido se disputará sobre las 10:00 a. m. (hora de Colombia).

Gustavo Puerta ya sumó minutos en pretemporada con el Racing de Santander. Foto: NurPhoto via AFP

Sueña verlo en el Deportivo Cali

En esa misma entrevista, el papá de Gustavo Puerta confesó que su sueño es verlo algún día con la camiseta del Deportivo Cali. Antes de debutar como profesional en el Bogotá FC, lo intentaron llevar al cuadro verdiblanco, pero no le dieron la oportunidad.

La cifra millonaria que pagaría el Barcelona por Luis Suárez: Sporting pide una fortuna

“Allá llevaron a Gustavo al Deportivo Cali. Nunca miraron eso, nunca lo miraron. Allá llevaron la carpetica al Cali, pero nunca la miraron. La dejaron empolvar y, cuando vieron, ya era demasiado tarde”, apuntó Gustavo Emilio.

Al ver que no salía nada cerca de su tierra natal, fue a probar suerte en Bogotá. “Gracias a Dios quedó en la sub-20, fue a la Selección Colombia y de ahí para Alemania”, dijo.

Desde 2023, Gustavo Puerta anda de travesía por Europa. Primero llegó al Bayer Leverkusen bajo las órdenes de Xabi Alonso, luego se fue a préstamo al Nuremberg y desde allí dio el salto para jugar en Inglaterra con el Hull City.

En el Racing de Santander se encuentra desde septiembre de 2025, cuando fue adquirido por 3,5 millones de euros. Puerta fue una pieza fundamental para lograr el ascenso a la primera división y su valor en el mercado se disparó antes de saber que sería titular indiscutible con la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

Ahora piden una oferta por encima de los 20 millones de euros para dejarlo salir, precio que pocos clubes en Europa pueden pagar. Gustavo y su familia están expectantes de saber si cambia de aires para la presente temporada o se queda unos meses en el Racing de Santander para probar las mieles de jugar contra Barcelona y Real Madrid en LaLiga de España.