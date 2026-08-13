Gustavo Puerta no olvidó a su gente del Valle del Cauca: noble gesto tras el terremoto en Colombia

Gustavo Puerta, nacido en La Victoria, Valle del Cauca, tomó acción luego del devastador terremoto del pasado 10 de agosto, enviando ayuda humanitaria en medio de la emergencia.

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Este jueves, 13 de agosto, la Alcaldía de La Victoria mostró en sus redes sociales la ayuda que les envió Puerta. Además, lo resaltaron por el accionar con un extenso texto de agradecimiento.

“Gracias a la generosidad de Gustavo Puerta y su familia”

“Hoy recibimos una gran ayuda humanitaria para nuestra comunidad victoriana, gracias a la generosidad de Gustavo Puerta Molano y su familia. Esta ayuda representa una gran bendición para nuestro municipio y, sobre todo, un hermoso gesto de solidaridad con las familias que más lo necesitan”, afirmó la Alcaldía de La Victoria en sus canales oficiales.

Y cierran con: “Una parte de esta ayuda humanitaria será entregada en la cabecera municipal y en nuestros corregimientos, llevando este apoyo a diferentes sectores de La Victoria. ¡Gracias, Gustavo Puerta Molano y familia, por estar siempre presentes con nuestra comunidad!”.

Minutos después, Puerta publicó el video en sus historias de Instagram. Los comentarios de agradecimiento no se hicieron esperar, por lo que al jugador de la Selección Colombia le llueven aplausos.

Integrantes de la Selección Colombia ayudan tras el terremoto

Jhon Arias, Luis Díaz y Gustavo Puerta son algunos de los jugadores de La Tricolor que han tomado acción por el terremoto en Colombia. Además, el mismo combinado nacional anunció una millonaria ayuda, de la mano con Conmebol.

“La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anuncian de manera conjunta la donación de 1.000.000 de dólares (USD) destinados a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, afirmó la FCF en un comunicado.

𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝘆 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗼𝗻𝗮𝗻 𝘂𝗻 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗼́𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮



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Añaden: “En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad”.