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Gustavo Puerta no olvidó a su gente del Valle del Cauca: noble gesto tras el terremoto en Colombia

La alcaldía de La Victoria, en el Valle del Cauca, emitió un comunicado en sus redes oficiales, exaltando lo hecho por el jugador de la Selección Colombia.

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Redacción Deportes
13 de agosto de 2026 a las 4:43 p. m.
La ayuda que envió Gustavo Puerta (der.) al Valle del Cauca (izq.) tras el terremoto en Colombia.
La ayuda que envió Gustavo Puerta (der.) al Valle del Cauca (izq.) tras el terremoto en Colombia. Foto: Izq: Instagram - @alcaldialavictoriavalle / Der: Getty Images.

Gustavo Puerta, nacido en La Victoria, Valle del Cauca, tomó acción luego del devastador terremoto del pasado 10 de agosto, enviando ayuda humanitaria en medio de la emergencia.

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Este jueves, 13 de agosto, la Alcaldía de La Victoria mostró en sus redes sociales la ayuda que les envió Puerta. Además, lo resaltaron por el accionar con un extenso texto de agradecimiento.

“Gracias a la generosidad de Gustavo Puerta y su familia”

Hoy recibimos una gran ayuda humanitaria para nuestra comunidad victoriana, gracias a la generosidad de Gustavo Puerta Molano y su familia. Esta ayuda representa una gran bendición para nuestro municipio y, sobre todo, un hermoso gesto de solidaridad con las familias que más lo necesitan”, afirmó la Alcaldía de La Victoria en sus canales oficiales.

Y cierran con: “Una parte de esta ayuda humanitaria será entregada en la cabecera municipal y en nuestros corregimientos, llevando este apoyo a diferentes sectores de La Victoria. ¡Gracias, Gustavo Puerta Molano y familia, por estar siempre presentes con nuestra comunidad!”.

Minutos después, Puerta publicó el video en sus historias de Instagram. Los comentarios de agradecimiento no se hicieron esperar, por lo que al jugador de la Selección Colombia le llueven aplausos.

Integrantes de la Selección Colombia ayudan tras el terremoto

Jhon Arias, Luis Díaz y Gustavo Puerta son algunos de los jugadores de La Tricolor que han tomado acción por el terremoto en Colombia. Además, el mismo combinado nacional anunció una millonaria ayuda, de la mano con Conmebol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anuncian de manera conjunta la donación de 1.000.000 de dólares (USD) destinados a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, afirmó la FCF en un comunicado.

Añaden: “En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad”.