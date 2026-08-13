Video del gol botado por Jhon Jáder Durán rumbo al arco: puso a sufrir a Benfica en Europa League

Para Benfica de Jhon Jáder Durán y Richard Ríos, titulares este jueves (13 de agosto) con el club luso en Europa League, fue más complejo de lo esperado deshacerse de Hearts en la llave de tercera ronda del torneo en el Viejo Continente.

El equipo de los colombianos no pudieron pasar del empate a un gol. Al minuto 77 cayó el primer tanto en favor de los locales y, un minuto después, vino la anotación para los de Lisboa que les dio la tranquilidad.

Mucho antes de esos minutos el cero pudo haberse roto, sin embargo, Jhon Durán mandó fuera del arco un remate que debió ir a uno de los ángulos del pórtico rival.

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De la acción que se habla de produjo en el minuto 8 de la primera parte. Richard Ríos al borde del área le cedió el balón al recién llegado a Benfica para que celebrase otra anotación en el torneo UEFA.

El surgido en Envigado se acomodó de manera correcta pero erró a la hora de golpear con zurda el esférico. Si bien el balón tocó red, no del lado que suma para que hubiera sido el 0-1 parcial en favor de los suyos.

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Para Durán el lamento por desperdiciar la anotación fue inmediato. Su DT, Marco Silva en la zona técnica también hizo un gesto de inconformidad al no haber logrado ponerse adelante en el marcador del partido.

Por fortuna, Benfica llevaba una abultada ventaja desde el encuentro de ida que habían logrado ganar 6-1 en casa la semana anterior. Eso les permitió que el global quedase 2-7 a su favor dándoles el paso a la siguiente fase.

Ríos aprueba, Durán se raja

Ambos colombianos que pertenecen a Benfica jugaron los 90 minutos del encuentro de este jueves vs. Hearts en la Europa League.

Para Ríos fue un partido correcto que fue calificado con 7.0 puntos después de haber aportado el 94% de los pases ejecutados. En cuanto a regates hizo el 100% y tocó el balón unas 63 veces.

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También se tiró al piso donde hizo dos recuperaciones que lo hicieron destacarse. A su vez bloqueó tres remates que pudieron haberse ido con destino al arco de los suyos.

Jhon Durán no tuvo el partido esperado en su oportunidad de arrancar desde el minuto cero. Su calificación fue de 6.9, con el 76% de los pases completados y el toque del balón unas 31 veces.

Jhon Jáder Durán (Benfica) vs. Hearts en el duelo de Europa League 2026/2027 Foto: SNS Group via Getty Images

Su único remate al pórtico contrario fue ese que lanzó afuera. Justo por eso es que las aplicaciones encargadas de la calificación lo rajaron en un partido en el que se pudo ver más del atacante de 22 años.

Puerta abierta a la salida de Richard

En las últimas horas se ha relacionado el nombre de Richard Ríos con la Premier League. En específico se ha mencionado que Newcastle sería su destino próximo para ser reemplazo del brasileño, Bruno Guimarães.

“Dedic, Trubin y Richard Ríos están en el mercado. Si se va Ríos, Gustavo Puerta, también colombiano, es el nombre elegido para entrar”, declaró el periodista Bruno Andrade de CNN Portugal abriendo completamente la puerta a un salto del volante Tricolor con destino inglés.