Richard Ríos no tiene asegurada su continuidad en el Benfica. Aunque su contrato sigue vigente hasta 2030, hace unos días empezó a sonar con fuerza para mudarse al Newcastle de la Premier League como sustituto de Bruno Guimarães.

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Ante ese escenario, la dirigencia de Benfica habría iniciado sondeos con otros volantes y uno de los nombres que están en carpeta es el del colombiano Gustavo Puerta.

“Dedic, Trubin y Richard Ríos están en el mercado. Si se va Ríos, Gustavo Puerta, también colombiano, es el nombre elegido para entrar”, declaró el periodista Bruno Andrade de CNN Portugal.

Puerta fue la figura revelación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y pertenece al Racing de Santander. Su fichaje se puede dar por unos 20 millones de euros, es decir, menos de lo que Benfica le pagó a Palmeiras por Richard Ríos.

Gustavo Puerta, inscrito en LaLiga

De momento, el futuro de Gustavo Puerta apunta a continuar con el Racing de Santander en esta primera temporada de regreso en LaLiga de España.

La dirigencia del equipo cántabro ya lo inscribió en su plantilla oficial y le dio el dorsal número 8. Su debut oficial en la primera división del fútbol español sería el próximo domingo, 16 de agosto, enfrentando al Villarreal en condición de local.

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Puerta se presentó a entrenamientos a principios de este mes y tuvo minutos el viernes pasado en el amistoso contra Alavés. El volante vallecaucano dejó buenas sensaciones en su regreso, avisando que el desempeño en el Mundial 2026 no fue cosa de suerte.

Aunque se esperaba que para estas alturas del mercado ya estuviera vendido, no han llegado ofertas concretas por sus servicios. Racing de Santander tampoco tiene afán de venderlo, pues el principal objetivo es lograr la permanencia.

Gustavo Puerta, volante del Real Racing Club de Santander. Foto: @realracingclub

Richard Ríos, convocado para la Europa League

La otra cara de la moneda también es incierta. Más allá de estar en la lista de transferibles, Richard Ríos sigue siendo pieza importante para Benfica y entró en la convocatoria para el partido de este jueves contra Hearts por la fase preliminar de la Europa League.

El colombiano fue suplente en el partido de ida disputado la semana pasada en Lisboa y volvió a arrancar en el banquillo en el debut por la liga portuguesa.

De momento no ha convencido al técnico Marco Silva y de ahí se desprenden todas las versiones que apuntan a un cambio de aires en este mercado de verano.

Cabe recordar que la ventana de fichajes termina el 31 de agosto de 2026, fecha límite para que se defina el futuro de Richard Ríos y el resto de colombianos que están dando noticias en Europa.