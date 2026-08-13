Llegan taxis eléctricos BYD a Latinoamérica: autonomía, precio y la estrategia que la compañía implementará

Los vehículos eléctricos han ganado cada vez más protagonismo en el mercado automotor mundial, mientras las compañías chinas fortalecen su presencia y amplían su participación en diferentes mercados internacionales. Así, consolidando compañías como BYD, que ya llegan a Argentina, con el apoyo del Gobierno ofreciendo un importante programa de financiación.

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Los nuevos taxis

Una de las principales preocupaciones de los conductores de servicio público frente a los vehículos eléctricos está relacionada con la autonomía. Así, de acuerdo con los reportes oficiales, los modelos incorporados por BYD al mercado ofrecen autonomías de entre 380 y 400 kilómetros con una sola carga, dependiendo de la versión.

Se trataría del modelo BYD Yuan Pro, una SUV compacta 100 % eléctrica de la compañía asiática que cuenta con un motor y una potencia de 174 HP y un torque de 290 Nm, respectivamente.

En Argentina, estos vehículos están costando alrededor de los USD$30.000, lo que en pesos colombianos se traduce a $120.000. En el territorio cafetero, esta camioneta ya hace parte de la oferta para el mercado, solo que como un vehículo particular.

Con esta alianza, BYD se consolida como una de las principales ofertas de vehículos eléctricos en el mundo, involucrándose en distintos mercados como el del servicio público.

La estrategia gubernamental que acompaña la llegada de los taxis eléctricos BYD a Argentina

Jorge Macri, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, anunció este jueves la llegada de taxis eléctricos a la capital de Argentina, en el marco de una renovación del parque automotor de vehículos de servicio público, acompañado de una estrategia de financiación para la ciudadanía.

A través del Banco Ciudad, el Gobierno busca renovar el parque automotor de taxis en el país, permitiendo una serie de créditos especiales para que los propietarios de estos vehículos en Buenos Aires compren fácilmente estos vehículos sin emisiones.

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“Hace un tiempo definimos la necesidad de ir hacia una transición eléctrica en el transporte público y también en el taxi. Por eso, creamos una línea de crédito especial en el Banco Ciudad con una tasa preferencial”, explicó Jorge Macri.

La estrategia consiste en que, con el apoyo gubernamental, los compradores de estos vehículos tendrían una tasa de interés más baja de lo común para la ciudadanía. Acompañado de algunos beneficios como la exención de los peajes.

En Colombia, se han impulsado estrategias con este mismo enfoque; así fue el programa FOPAT, con el que el pasado Gobierno incentivó la compra de estos vehículos, ofreciendo subsidios de hasta $30 millones.