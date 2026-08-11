Nueva marca de camionetas híbridas y eléctricas llegará a Colombia este año

El mercado de vehículos híbridos y eléctricos en Colombia continúa en crecimiento; el más reciente reporte de la Andi y Fenalco evidencia la consolidación de estas tecnologías en la industria automotriz nacional. Un escenario que ha despertado el interés de nuevas marcas que buscan ingresar al país para competir en este segmento.

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Particularmente, marcas provenientes de Asia buscan un protagonismo cada vez más representativo en esta industria. Ya se había anunciado previamente la llegada de QJ Motor, una nueva competidora en el sector de las motocicletas; sin embargo, esta no sería la única inclusión de marcas basadas en vehículos sin emisiones para la industria.

En los últimos días, se anunció la llegada de Lepas, una nueva marca perteneciente al grupo Chery, intentando conquistar el mercado de las SUV sin emisiones.

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Se conoció que esta nueva marca llegaría al país a finales de 2026. Se conoció que la compañía llegaría al país abarcando principalmente el mercado con camionetas híbridas y eléctricas. Por el momento, no se advierte una oferta con diferentes alternativas vehiculares.

La marca no llega al mercado colombiano de manera aislada. Su ingreso hace parte de la estrategia internacional de Chery, uno de los grandes grupos automotrices de China, que busca ampliar su presencia y consolidarse en diferentes mercados en todo el mundo.

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Lepas llegaría a Colombia ofreciendo una ambiciosa gama de SUV eléctricas basada en diseños suaves y elegantes en las carrocerías. En cuanto a sus cabinas, la marca asegura ofrecer acabados de la más alta calidad, acompañados de una insonorización, siendo esta una de las ofertas más novedosas.

En materia de tecnología, se conoció que los vehículos de esta compañía ofrecerán algunos vehículos eléctricos con una autonomía de hasta 450 kilómetros, aunque ofrece varios tipos de alternativas para el mercado.

Esta sería la Lepas L4. Foto: Lepas L4 - API

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Esta marca tiene una propuesta clara: camionetas SUV de origen chino, diseño enfocado en un público urbano y diferentes alternativas de electrificación. Falta conocer sus precios, versiones definitivas y la estrategia comercial con la que buscará conquistar a los compradores colombianos.

Se espera la pronta publicación del portafolio que le ofrecerán a Colombia, aunque ya se conoce que la alternativa solamente incorporará camionetas sin emisiones.

La marca ya tendría preparada la inclusión de vehículos como la SUV L4, L6 y L8, que ya circulan en diferentes países del mundo. Lepas ya opera comercialmente en Sudáfrica, Europa y Medio Oriente. Colombia será el primer país de Latinoamérica en donde la marca hace presencia comercial.