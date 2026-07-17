La compañía que quiere dominar la movilidad en Colombia

Un sólido liderazgo en el mercado de combustibles, con ingresos de 38 billones de pesos y una clara apuesta por diversificar su oferta, bajo una evolución hacia un ecosistema integral de movilidad, permitió que en 2025 la Organización Terpel llegara al segundo puesto entre las empresas más grandes del país, desplazando al tercer lugar a la Refinería de Cartagena.

Para Óscar Bravo, presidente de Terpel, 2025 fue un año positivo, “respaldado por la solidez de nuestro modelo de negocio y la capacidad para seguir creciendo de manera rentable”. Registraron un ebitda consolidado de 1,76 billones.

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En Colombia, su participación en el mercado de combustibles es cercana al 43 por ciento, cifra que han fortalecido gracias a una red robusta de estaciones de servicio, una oferta cada vez más diversificada y una propuesta de valor centrada en la experiencia del cliente.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera responsable y sostenible. En el largo plazo aspiramos a alcanzar una participación cercana al 50 por ciento, combinando crecimiento orgánico, apertura de nuevas estaciones y fortaleciendo nuestros negocios complementarios”, señaló el líder empresarial.

Tras un exitoso 2025, Terpel prevé un 2026 retador, pero con oportunidades. La compañía seguirá diversificando sus negocios de movilidad, energía y conveniencia, y explorará nuevas vías de crecimiento ante la transformación del sector.

El ‘nuevo Terpel’ deja de ser solo una compañía de combustibles y lubricantes para convertirse en un ecosistema de soluciones de movilidad, energía y conveniencia, diseñado para responder a las necesidades de sus clientes y garantizar la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

60 puntos de carga eléctrica tiene Terpel en el país. Estos conectan cerca del 90 por ciento de las principales ciudades. Foto: Terpel

En movilidad ofrecen un portafolio que integra combustibles líquidos, GNV, GLP, lubricantes y una de las redes de carga eléctrica más robustas del país, con más de 60 puntos que conectan casi el 90 por ciento de las principales urbes colombianas. En conveniencia, cuentan con más de 150 tiendas Altoque y alianzas con marcas como Sbarro, Mimo’s y Home Burgers, que han hecho de sus estaciones espacios donde los clientes encuentran soluciones integrales. Estas iniciativas incrementan el tráfico, fortalecen la fidelización y generan más fuentes de ingresos.

Y en energía, a través de Terpel Sunex, han desarrollado más de 100 proyectos de autogeneración solar en 17 departamentos, con una producción superior a 22 GWh, equivalente al consumo anual de cerca de 12.000 hogares.

Aunque el negocio de movilidad continúa siendo el más importante para Terpel, las líneas con mayor dinamismo y potencial de crecimiento han sido la carga eléctrica y las tiendas de conveniencia.

La estrategia va más allá de abrir nuevas estaciones de servicio. Buscan consolidar una red moderna, eficiente, rentable y conectada con las nuevas dinámicas de movilidad y consumo. Estiman abrir entre 12 y 15 estaciones por año.

Esta estrategia también se desarrolla en Panamá, donde la marca Va&Ven se ha consolidado como líder entre las tiendas de conveniencia, complementando la operación de sus estaciones de servicio.

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Para los próximos tres años, Terpel identifica cuatro grandes oportunidades de crecimiento. La primera es fortalecer su liderazgo en movilidad, mediante la ampliación de su red, la expansión de la oferta de combustibles prémium con el portafolio GT Premium y el crecimiento en lubricantes, aviación y GLP —Autogas—. La segunda es avanzar en la transición energética, con la expansión de su red de carga eléctrica y el desarrollo de proyectos de energía solar a través de Terpel Sunex.

La tercera oportunidad está en el negocio de conveniencia. Continuarán transformando las estaciones en espacios donde los clientes encuentren múltiples servicios, y la cuarta es la consolidación del liderazgo regional en lubricantes.

Pandemia superada

En Terpel consideran que el sector de los combustibles es sólido y resiliente. La compañía afirma que Colombia ya superó los niveles de consumo registrados antes de la pandemia. “Desde 2021, la demanda de combustibles ha mostrado una recuperación sostenida y actualmente se ubica por encima de los niveles de 2019”.

Sin embargo, el desempeño ha sido diferente según el segmento. En el caso del Jet A1, la recuperación del transporte aéreo también permitió superar los niveles prepandemia. Por el contrario, algunos segmentos industriales han enfrentado un entorno más desafiante, especialmente actividades como minería, petróleo y gas, donde la demanda ha mostrado una desaceleración.

En general, el sector enfrenta desafíos de seguridad, infraestructura vial, costos logísticos y abastecimiento, que dificultan la operación en varias regiones. “En ciertos territorios persisten riesgos asociados a bloqueos, extorsiones, alteraciones del orden público, hurto de combustibles y restricciones a la movilidad”, situaciones que incrementan los costos operativos, afectan la eficiencia logística y dificultan el abastecimiento oportuno y confiable.

Óscar Bravo: “Desde 2021, la demanda de combustibles ha mostrado una recuperación sostenida y actualmente se ubica por encima de los niveles de 2019”. Foto: adobe stock

Frente a este panorama, el sector ha fortalecido sus protocolos de seguridad y trabaja en coordinación con transportadores, autoridades, gremios y demás actores de la cadena para reducir los riesgos y asegurar el suministro de combustibles.

Otro de sus dolores de cabeza son las actividades ilícitas relacionadas con el hurto y el contrabando de combustibles, las cuales representan una amenaza estructural para la seguridad energética y la competitividad del país. En su análisis del sector de distribución de combustibles, el presidente de Terpel destaca que esta actividad ha demostrado capacidad de adaptación frente a cambios regulatorios, económicos y tecnológicos.

“Los recientes ajustes en los precios de la gasolina han sido decisiones complejas, pero necesarias para reducir los desequilibrios fiscales asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). En el largo plazo es importante que los precios reflejen adecuadamente las condiciones del mercado y envíen señales claras tanto a consumidores como a inversionistas”.

La apuesta eléctrica

La movilidad eléctrica dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad que está transformando el transporte en Colombia. Ese crecimiento se refleja en la expansión del parque automotor eléctrico y en una demanda creciente por infraestructura de carga.

Para este año, la meta es ampliar la red de carga y fortalecer la capacidad para atender vehículos particulares, transporte público y carga pesada. “Hacia 2030, nuestro objetivo es consolidarnos como el principal aliado de la movilidad eléctrica en Colombia, ofreciendo soluciones con cobertura nacional”.

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Para que la movilidad eléctrica se masifique, es necesaria la presencia de tres factores: uno, garantía en la infraestructura para recargar los vehículos de manera segura, eficiente y donde realmente lo necesiten. Dos, la estabilidad regulatoria, porque las inversiones en electromovilidad son de largo plazo y requieren reglas claras que generen confianza. Y tres, es clave fortalecer la articulación entre sector público y privado.

Desde 2022, en Terpel han incrementado las inversiones de manera sostenida, manteniendo una política clara de reinvertir cerca del 50 por ciento del ebitda generado el año anterior.

“Los recursos estarán enfocados en fortalecer nuestras estaciones de servicio y tiendas de conveniencia en Colombia y Panamá, consolidar el negocio regional de lubricantes –con la próxima entrada en operación de una nueva planta en Ecuador, que se unirá a las de Colombia y Perú– y avanzar en proyectos estratégicos para Colombia, como un nuevo terminal de almacenamiento con infraestructura para importación y una planta de urea”, anunció el directivo.

La electromovilidad sigue consolidándose en Colombia con un aumento en la matrícula de vehículos eléctricos. Foto: Getty Images

Desde Terpel esperan contar con un entorno de estabilidad regulatoria y reglas de juego claras que permitan seguir impulsando la inversión y el desarrollo del país.

El principal reto del nuevo gobierno en materia energética durante sus primeros 100 días será consolidar una política de largo plazo que combine seguridad energética, competitividad y transición hacia fuentes más limpias. “Creemos que la transición debe ser gradual y responsable, con una matriz diversificada en la que combustibles tradicionales y energías renovables convivan durante el tiempo que sea necesario para garantizar el abastecimiento”, subrayó Bravo.