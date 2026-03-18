La Organización Terpel cerró 2025 con resultados que muestran fortalecimiento operativo en medio de un entorno retador para el consumo y la energía en Colombia.

Según su más reciente informe de gestión, la compañía registró ingresos operacionales por $38,1 billones, lo que representó un crecimiento de 4,3 % frente al año anterior, mientras que el EBITDA consolidado alcanzó $1,76 billones, con un aumento de 18,4 %.

El desempeño refleja una mejora en rentabilidad por encima del crecimiento de los ingresos, una señal relevante en un contexto donde las empresas del sector energético enfrentan presiones por costos, transformación del mercado y cambios en los hábitos de consumo.

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En el negocio tradicional de combustibles, Terpel reportó ventas por 1.779 millones de galones en Colombia, con un alza de 2,37% frente a 2024, y mantuvo una participación relevante en varios segmentos: 43,1 % en estaciones de servicio, 46,4 % en gas natural vehicular y 70,8 % en aviación.

A la par, otros negocios ganaron peso dentro de la operación. El segmento de conveniencia registró un crecimiento de 31 % en ventas, mientras que Altoque aumentó 33 %, mostrando una mayor diversificación de ingresos. En lubricantes, la empresa vendió 27 millones de galones, con un avance de 1,4 % y una participación de mercado de 35,6 %.

Los resultados también muestran una aceleración en negocios vinculados a transición energética. La línea de electromovilidad creció 128 % y la compañía siguió ampliando su infraestructura de carga eléctrica y su portafolio de soluciones solares.

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Las cifras de 2025 muestran una empresa que mantiene solidez en su negocio principal, pero que al mismo tiempo busca adaptarse a un mercado energético que que exige mayor eficiencia, diversificación y capacidad de adaptación.