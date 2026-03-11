CREG aprobó mecanismo para contratación eficiente de energía; será a través de la Bolsa Mercantil

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución No. 101-100 de 2026 que permitirá que, desde hoy, Colombia cuente con un nuevo instrumento regulado para la contratación mayorista de energía eléctrica. La normativa adoptó el Mecanismo de Comercialización de Energía (MCE) propuesto por Conexión Energética, empresa filial de la Bolsa Mercantil de Colombia.

“La decisión del regulador incorpora al mercado un esquema que cumple los principios de eficiencia, transparencia, neutralidad y fiabilidad exigidos en la reglamentación, fortaleciendo la competencia y la protección del usuario”, indicó la Bolsa Mercantil.

La CREG se pronunció. Foto: web de la CREG

De acuerdo con lo indicado, el mecanismo incorpora el anonimato de los participantes, la estandarización contractual y un sistema uniforme de garantías que amplía el acceso a la contratación y ofrece condiciones equilibradas para los comercializadores de todos los tamaños.

La medida también promoverá un entorno de contratación transparente y competitivo entre agentes, con reglas claras y homogéneas.

“Con esta aprobación, Colombia incorpora una solución institucional que fortalece la arquitectura del mercado eléctrico. Desde nuestra filial Conexión Energética hemos trabajado en conjunto con agentes, gremios y autoridades para diseñar un mecanismo que promueve la competencia en igualdad de condiciones, reduce vulnerabilidades frente a la volatilidad y contribuye a un entorno más predecible para los usuarios. Este es el valor de contar con mercados organizados y con reglas claras, lo que refleja la visión de la Bolsa como institución que crea mercados eficientes e impulsa el desarrollo de los sectores productivos del país”, comentó María Inés Agudelo Valencia, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Se aprobó el mecanismo para contratación eficiente de energía Foto: esteban vega la-rotta-semana

Se indicó que al incentivar la participación general de los agentes del mercado eléctrico en la celebración de contratos de largo plazo, el mecanismo de Conexión Energética disminuye la necesidad de acudir al mercado diario cuyos precios son altamente sensibles a la hidrología, la disponibilidad del sistema y eventos climáticos, reduciendo la exposición a variaciones abruptas y contribuyendo a tarifas más estables y predecibles para hogares, pequeños comercios y microempresas.

Las reglas de la CREG sobre transacciones

El organismo regulador definió la normativa sobre las transacciones que pueden trasladarse a la tarifa final.

En estas se detalla cómo se calcula el precio reconocible y qué costos financieros pueden incluirse, acompañadas de indicadores de desempeño, auditoría independiente y seguimiento permanente.

Así será la reglamentación. Foto: Getty Images

“El diseño del mecanismo responde a una necesidad concreta del mercado: contar con reglas homogéneas, garantías estandarizadas y un entorno anónimo que permite negociar energía en condiciones más equilibradas. Esto mejora la formación de precios, facilita la gestión de riesgos y amplía el acceso al mercado para comercializadores de todos los tamaños”, precisó Luis Eduardo Leiva Mutis, gerente de Conexión Energética.