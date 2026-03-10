Durante la mañana de este 10 de marzo, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), junto con FIFARMA y Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), elevaron una nueva propuesta para reformar el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.
A través de un comunicado, aseguraron que durante el encuentro Perspectivas Sanitarias en Colombia: una agenda para la salud y la competitividad del país, indicaron que es importante que una entidad como el Invima garantice seguridad, calidad y eficacia de los productos, pero también asegurar procesos ágiles que permitan el acceso oportuno a la innovación.
Precisan que “en Colombia, la disponibilidad de productos innovadores puede tardar hasta 5 años tras su aprobación por agencias de referencia internacional, una brecha que evidencia desafíos estructurales en la capacidad operativa de la agencia”, indican.
Los retos del Invima
En el comunicado aseguran que existen unos 12.470 trámites represados, una situación asociada a la pérdida de capacidad institucional y a la ausencia de mecanismos efectivos de priorización y aceleración.
Esta situación provocó que los tiempos de aprobación de nuevos registros pasaran de 22 meses en 2024 a unos 29 meses en 2025, siendo uno de los más extensos en la región. Dichos retrasos impactan a pacientes y a la población en general, dado que esto afecta la llegada de terapias innovadoras al país.
Al complicado panorama también se suma el aumento en las tasas de negación de registros, pues en 2025, el 45 % de las solicitudes de nuevas moléculas oncológicas fueron rechazadas, y en el caso de enfermedades huérfanas, la negación alcanzó el 50 %.
Finalmente, indican que otro obstáculo es el desfinanciamiento entre 2023 y 2025. “En este periodo, el Invima enfrentó recortes presupuestales promedio del 30 %, afectando su capacidad operativa. A la par, la entidad continúa operando bajo una norma con cerca de 70 años de antigüedad, mientras otros países de la región han actualizado sus marcos técnicos y adoptado guías internacionales”, agregan.