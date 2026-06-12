Euro amanece a la baja: precio de la divisa para este 12 de junio en Colombia

El euro es una de las monedas más relevantes para la economía colombiana, ya que tiene una amplia participación en el comercio y las finanzas internacionales. Además, la Unión Europea se consolida como uno de los principales socios comerciales del país.

Por esta razón, muchas personas siguen de cerca el comportamiento de esta divisa, pues además de ofrecer oportunidades de inversión, también puede servir como una herramienta para proteger el patrimonio.

Aunque no existe una TRM oficial para el euro en Colombia, distintas entidades financieras publican referencias diarias sobre su comportamiento. Foto: Getty Images

Esta moneda también es clave para las operaciones de exportación e importación entre Colombia y los países europeos. Asimismo, su cotización frente al peso colombiano influye en el valor de las remesas y en los costos que deben asumir quienes viajan al exterior.

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Antes de consultar su precio, es importante tener presente que, a diferencia del dólar, el euro no cuenta con una TRM oficial certificada diariamente por la Superintendencia Financiera, ya que esta referencia solo aplica para la tasa de cambio entre el dólar estadounidense y el peso colombiano.

Quienes deseen comprar euros pueden hacerlo en bancos y casas de cambio, donde el precio varía de acuerdo con la oferta y la demanda del mercado. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Precio del euro para hoy: así se cotiza este 12 de junio en el Banco de la República y la SuperFinanciera

En la cotización del euro en el Banco de la República para este viernes, 12 de junio, este se fija en un precio de $4.066 actualmente, lo que significa un descenso del 1,03 %, frente al precio registrado en la jornada anterior, que fue de $4.108.

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Por su parte, en la cotización del euro en la Superintendencia Financiera, este se fija en un precio de $4.120 actualmente, lo que significa un aumento del 0,49 %, frente al precio registrado en la jornada anterior, que fue de $4.140.

La cotización del euro en el Banco de la República registró una caída del 1,03 % este 12 de junio, ubicándose en $4.066. Foto: Getty Images

Si usted desea adquirir euros, puede hacerlo en distintas entidades bancarias y también en casas de cambio en todo el país, que manejan un precio autónomo y definido a través de la ley de oferta y demanda.