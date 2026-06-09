Precio del euro hoy 9 de junio: así se mueve la divisa

El euro es una moneda fundamental en la economía mundial, dado que es la segunda moneda de reserva y de pagos más utilizada del planeta. Como moneda oficial de 20 países de la Unión Europea (la eurozona), facilita el comercio internacional, elimina los costos de cambio de divisas y fomenta la estabilidad de precios.

Muchos inversores eligen el euro por su estabilidad, su condición como la segunda moneda de reserva más importante del mundo y la oportunidad de proteger su patrimonio frente a la devaluación de las monedas locales de economías emergentes. Además, brinda diversificación geográfica y acceso a empresas líderes.

El valor del euro presentó un ligero incremento en la jornada. Factores económicos globales siguen influyendo en el desempeño de la moneda europea. Foto: Getty Images

Si está interesado en la fluctuación de la moneda, aquí le contamos cuál es la variación de los precios:

Precio del euro para hoy: así se cotiza en el Banco de la República y la Superfinanciera

Antes de analizar los precios, es importante tener en cuenta que, a diferencia del dólar, el euro no cuenta con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial certificada diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. La TRM en el país se calcula y publica únicamente para la relación entre el peso colombiano y el dólar estadounidense (USD/COP).

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En la cotización del euro en el Banco de la República y la Superintendencia Financiera, este se fija en un precio de $4.141 actualmente, lo que significa un aumento del 0,14 %, frente al precio registrado en la jornada anterior, que fue de $4.147.

Si usted desea adquirir euros, puede hacerlo en distintas entidades bancarias y también en casas de cambio en todo el país, que manejan un precio autónomo y definido a través de la ley de oferta y demanda.

El euro mantiene su relevancia como una de las monedas más utilizadas en el comercio internacional. Su precio frente al peso colombiano es un indicador seguido de cerca por distintos sectores. Foto: Agencia 123rf

La inflación en la zona euro subió a un 3,2 % interanual en mayo

La inflación se aceleró en mayo en la zona euro, con un aumento de los precios que alcanzó el 3,2 % interanual, frente al 3 % del mes anterior, según datos publicados el martes por Eurostat.

Los precios al consumo se vieron impulsados por el fuerte encarecimiento de la energía, debido a las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, así como por el aumento de los precios de los servicios y de los bienes industriales.

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Este incremento está en línea con las expectativas de los economistas consultados por Bloomberg.

En cambio, la inflación subyacente (que excluye los bienes más volátiles, como la energía y los alimentos) aumentó ligeramente más de lo previsto, situándose en el 2,5 % interanual, cuando los economistas esperaban un 2,4 %.

El aumento de los precios en Europa podría obligar al Banco Central Europeo a elevar su principal tipo de interés, que permanece congelado desde el verano pasado en el 2 %. Algunos economistas prevén una subida la próxima semana.

La moneda europea mostró una variación moderada en su cotización. Analistas continúan atentos a las decisiones económicas que pueden afectar su comportamiento en los próximos días. Foto: Getty Images

Hasta ahora, la institución monetaria se ha negado a hacerlo, en particular debido a la ralentización del crecimiento en la zona euro y a la incertidumbre sobre la duración y la magnitud del “choque energético” vinculado al conflicto en Oriente Medio.