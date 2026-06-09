Divisas

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: así está el precio este 9 de junio

Esta es la cotización registrada en el mercado de profesionales del cambio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de junio de 2026 a las 7:04 a. m.
Conozca cómo se mueve la divisa estadounidense frente al peso colombiano.
Conozca cómo se mueve la divisa estadounidense frente al peso colombiano. Foto: Getty Images

Invertir en dólares es una tarea que muchos realizan principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y diversificar el riesgo de su portafolio al tener exposición a la economía global, a través de una moneda sólida.

Esta es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y el pilar de los mercados financieros. La economía más grande del planeta respalda su posición gracias a su tamaño, estabilidad institucional y confianza.

La tasa de cambio vuelve a captar la atención de inversionistas, empresarios y viajeros. Así amanece el precio del dólar en Colombia.
La tasa de cambio vuelve a captar la atención de inversionistas, empresarios y viajeros. Así amanece el precio del dólar en Colombia. Foto: getty images

Durante los últimos días y en el marco de las elecciones, la moneda ha fluctuado de manera considerablemente volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar rentabilidades a través de la compra de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy 9 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes, 9 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,617.40 y de venta de $3,720.80.

Ciudades más caras y más baratas de Colombia en 2026, según inflación del Dane.
Inflación en mayo de 2026 fue de 5,84 %. El bolsillo de los colombianos está sintiendo la presión en los precios más altos

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6813,75372
Cali3,5403,710170
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6403,69555
Medellín3,5903,701111
Pereira3,6003,700100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
¿Subió o bajó el dólar? Estos son los movimientos más recientes de la moneda estadounidense y su impacto en el mercado. Foto: Banco Unión
FechaCompraVentaTRM
lunes 8 de junio de 20263617.43720.83588.09
domingo 7 de junio de 20263617.43719.83588.09
sábado 6 de junio de 20263619.23721.23588.09
viernes 5 de junio de 202636163721.63565.32
jueves 4 de junio de 20263602.83711.63572.85
Miércoles 3 de junio de 20263597.23705.63562
martes 2 de junio de 20263578.43697.63560.24

De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Sin más personal ni cambios internos, las empresas recuperarían la productividad de las 48 horas semanales hasta 2030.
Desde mediados de julio los colombianos trabajarán menos. Sin embargo, hay dudas sobre el balance de una semana laboral de 42 horas
NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,7003,75050
Cambios Kapital3,6903,73040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6803,73050
Latin Cambios3,7003,76060
Miss Money Cambios3,6803,74060
Money Cambios WC3,7053,73530
Punto Dollar3,6003,760160

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

a
El comportamiento del dólar sigue marcando tendencias en distintos sectores de la economía nacional. Consulte aquí su cotización actual. Foto: Getty Images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.