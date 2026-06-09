Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: así está el precio este 9 de junio

Invertir en dólares es una tarea que muchos realizan principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y diversificar el riesgo de su portafolio al tener exposición a la economía global, a través de una moneda sólida.

Esta es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y el pilar de los mercados financieros. La economía más grande del planeta respalda su posición gracias a su tamaño, estabilidad institucional y confianza.

La tasa de cambio vuelve a captar la atención de inversionistas, empresarios y viajeros. Así amanece el precio del dólar en Colombia. Foto: getty images

Durante los últimos días y en el marco de las elecciones, la moneda ha fluctuado de manera considerablemente volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar rentabilidades a través de la compra de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy 9 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes, 9 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,617.40 y de venta de $3,720.80.

Inflación en mayo de 2026 fue de 5,84 %. El bolsillo de los colombianos está sintiendo la presión en los precios más altos

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,681 3,753 72 Cali 3,540 3,710 170 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,640 3,695 55 Medellín 3,590 3,701 111 Pereira 3,600 3,700 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

¿Subió o bajó el dólar? Estos son los movimientos más recientes de la moneda estadounidense y su impacto en el mercado. Foto: Banco Unión

Fecha Compra Venta TRM lunes 8 de junio de 2026 3617.4 3720.8 3588.09 domingo 7 de junio de 2026 3617.4 3719.8 3588.09 sábado 6 de junio de 2026 3619.2 3721.2 3588.09 viernes 5 de junio de 2026 3616 3721.6 3565.32 jueves 4 de junio de 2026 3602.8 3711.6 3572.85 Miércoles 3 de junio de 2026 3597.2 3705.6 3562 martes 2 de junio de 2026 3578.4 3697.6 3560.24

De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Desde mediados de julio los colombianos trabajarán menos. Sin embargo, hay dudas sobre el balance de una semana laboral de 42 horas

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,700 3,750 50 Cambios Kapital 3,690 3,730 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,680 3,730 50 Latin Cambios 3,700 3,760 60 Miss Money Cambios 3,680 3,740 60 Money Cambios WC 3,705 3,735 30 Punto Dollar 3,600 3,760 160

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El comportamiento del dólar sigue marcando tendencias en distintos sectores de la economía nacional. Consulte aquí su cotización actual. Foto: Getty Images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.