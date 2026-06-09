Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: así está el precio este 9 de junio

Invertir en dólares es una tarea que muchos realizan principalmente para proteger su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, mantener el poder adquisitivo frente a la inflación y diversificar el riesgo de su portafolio al tener exposición a la economía global, a través de una moneda sólida.
Esta es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, el medio de intercambio dominante en el comercio internacional y el pilar de los mercados financieros. La economía más grande del planeta respalda su posición gracias a su tamaño, estabilidad institucional y confianza.
Durante los últimos días y en el marco de las elecciones, la moneda ha fluctuado de manera considerablemente volátil, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, que buscan generar rentabilidades a través de la compra de divisas.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy 9 de junio
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes, 9 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,617.40 y de venta de $3,720.80.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,681
|3,753
|72
|Cali
|3,540
|3,710
|170
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,640
|3,695
|55
|Medellín
|3,590
|3,701
|111
|Pereira
|3,600
|3,700
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|lunes 8 de junio de 2026
|3617.4
|3720.8
|3588.09
|domingo 7 de junio de 2026
|3617.4
|3719.8
|3588.09
|sábado 6 de junio de 2026
|3619.2
|3721.2
|3588.09
|viernes 5 de junio de 2026
|3616
|3721.6
|3565.32
|jueves 4 de junio de 2026
|3602.8
|3711.6
|3572.85
|Miércoles 3 de junio de 2026
|3597.2
|3705.6
|3562
|martes 2 de junio de 2026
|3578.4
|3697.6
|3560.24
De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,700
|3,750
|50
|Cambios Kapital
|3,690
|3,730
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,680
|3,730
|50
|Latin Cambios
|3,700
|3,760
|60
|Miss Money Cambios
|3,680
|3,740
|60
|Money Cambios WC
|3,705
|3,735
|30
|Punto Dollar
|3,600
|3,760
|160
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.