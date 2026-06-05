Desde mediados de julio los colombianos trabajarán menos. Sin embargo, hay dudas sobre el balance de una semana laboral de 42 horas

Uno de los estereotipos más comunes frente al mercado laboral colombiano es que acá se trabaja mucho, pero se produce poco. Las jornadas inician muy temprano y terminan después de que se pone el sol. Esto no solo genera fatigas, ausentismo laboral y eleva el riesgo de errores, sino que impide que las personas sean más productivas.

Ese panorama motivó en 2021 la aprobación de una ley para reducir la jornada semanal de 48 a 42 horas, la cual se ha venido implementando de manera gradual desde julio de 2023 y tendrá su última etapa el próximo mes. Si bien la medida tiene la buena intención de equilibrar la vida laboral y personal, al tiempo que busca subir la productividad de las horas efectivamente trabajadas e incluso generar más empleo, el balance por ahora no es muy claro.

Reforma laboral: aumento salarial para trabajadores dominicales a mitad de año

La abogada laboralista Saida Quintero señala que la reducción de la jornada laboral tiene un impacto directo en el valor de la hora de trabajo y, por lo tanto, en el costo prestacional (vacaciones, primas, pagos de seguridad social), así como en el valor de los recargos nocturnos, dominicales y festivos, etc. Actualmente, con un salario mínimo mensual de 1.750.905 pesos, el valor de una hora ordinaria es de 7.959 pesos y con la jornada de 42 horas semanales pasará a costar aproximadamente 8.338 pesos, es decir, casi 5 por ciento más.

A ese incremento hay que sumarle otra alza que fue decretada en la reforma laboral y que entrará en vigencia el 1.° de julio de este año. Se trata del recargo por trabajar en días dominicales o festivos. Antes de la reforma era del 75 por ciento y la idea es irlo subiendo de manera gradual hasta el ciento por ciento. En julio de 2025 se ajustó al 80 por ciento y un año después quedará en 90 por ciento.

Saida Quintero, abogada laboralista Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

En otras palabras, el último recorte de la jornada laboral llega justo en un momento de encarecimiento de los costos de nómina. Por eso, el balance de la abogada Quintero es que la medida no está produciendo más contratación de personal ni necesariamente equilibrando la vida laboral y la personal.

Esto porque, en el caso de las empresas que requieren trabajar de manera continua, sobre todo en áreas de producción, la alternativa ha sido pagar más horas extras, lo que implica que los trabajadores siguen laborando las mismas 48 horas de antes. Por el contrario, en las áreas administrativas, donde sí pueden ajustar roles y funciones, hay más probabilidades de semanas de trabajo de 42 horas. En esas áreas también se pueden cambiar las horas de entrada o de salida e incluso en algunas organizaciones se está optando por tener una jornada con salida más temprano los viernes en la tarde.

Menos productivos

En cuanto a los impactos en productividad, un informe de la multinacional de servicios profesionales EY sostiene que, en los primeros años del recorte de la jornada laboral, Colombia no necesariamente va a producir más. Su argumento es que si las empresas solo reducen las horas trabajadas, pero no hacen cambios adicionales, van a terminar con mayores pérdidas de productividad, esto porque sus costos fijos de nómina no bajan (ahora incluso están subiendo), pero sus colaboradores trabajan menos.

Carlos Mario Sandoval, líder de People Advisory Services en EY Colombia, explica que, según estimaciones de la firma, para mantener los niveles de productividad que tenían con una jornada de 48 horas, las empresas que operan seis días a la semana, de lunes a sábado, tendrían que contratar una persona adicional por cada nueve trabajadores. En el caso de las compañías que laboran cinco días, de lunes a viernes, la proporción sería de un nuevo empleado por cada 14 trabajadores.

Carlos Mario Sandoval, líder de People Foto: EY

“Fruto de esta situación, más el aumento del salario mínimo y los cambios de la reforma laboral, por cada trabajador de salario mínimo, las empresas están registrando una pérdida de productividad equivalente a unos 134.700 pesos al mes”, sostiene Sandoval.

Esto se evidencia en indicadores como el crecimiento del PIB, que el año pasado fue de 2,6 por ciento, mientras que el empleo aumentó 3,5. Es decir, la economía produjo menos con más empleo. “El golpe real que estamos viviendo como país es una pérdida en productividad que no se está reemplazando con tecnología, máquinas, nuevos modelos operativos ni nuevas maneras de hacer las cosas, sino solo con más gente. Eso implica que, en el agregado, cada persona empleada produce menos”, advierte el experto de EY.

Esta es la nueva obligación para las empresas colombianas, que ya es ley, pero que hoy está atrapada en la incertidumbre

En la firma consultora sostienen que a las empresas que no amplían su personal, ni tampoco cambian su tecnología, les va a tomar varios años poder recuperar el nivel de producción que tenían antes de que se empezara a recortar la jornada laboral. “Si yo produzco 10 zapatos con cinco personas y sigo con la misma nómina, pero que ahora trabaja menos horas, solo hasta 2030 podré volver a producir los mismos 10 zapatos”, indica Juan Taboada, consulting leader de EY Colombia.

Este punto es particularmente llamativo dado que la mayoría de las empresas en Colombia son micros o pequeñas y son las que más necesitan hacer un salto en materia de productividad, a lo que se suma la menor natalidad, lo que va a hacer que a futuro el país cuente con menos mano de obra.

Así está la productividad en Colombia. Foto: El País

Para los analistas de EY, la reducción de la jornada laboral obliga a las empresas a trabajar de manera más eficiente, con mayor apoyo en tecnología y herramientas como la inteligencia artificial.

¿Más informalidad?

Quintero agrega que la jornada de 42 horas semanales combinada con las nuevas obligaciones de la reforma laboral encarece los costos de tener empleados y puede terminar generando más informalidad, que es hoy el mayor flagelo que padece el país en materia de empleo.

“Y a eso hay que agregar el costo del nuevo día festivo que tendrá el país el 9 de julio”, lamenta la abogada.

El feriado, decretado en honor a la Virgen de Chiquinquirá, se trasladará este 2026 al lunes 13 de julio por aplicación de la Ley Emiliani. Con ello, Colombia llegará a 19 festivos nacionales al año.

Ausentismo y presentismo: los costos invisibles que generan al sector empresaria

Las cifras del Dane indican que para el primer trimestre de este año, de los 24,3 millones de ocupados que registraba el país, el 55,3 por ciento estaba en la informalidad. Esta cifra se dispara dramáticamente en los centros poblados y el sector rural disperso, donde alcanza un alarmante 83,2 por ciento. “Esto significa que millones de colombianos subsisten en la informalidad laboral, lo que a su vez se traduce en que el sector productivo formal y la base fiscal del país se están reduciendo, dejando a más de la mitad de los trabajadores desprotegidos frente a la seguridad social y los beneficios prestacionales”, advierten desde la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip).

Un panorama laboral que va más allá del estereotipo y que requiere soluciones urgentes.

También para las empleadas domésticas

La mujer trabajó como empleada doméstica por años bajo el abuso de la mujer costarricense Foto: Getty Images

La reducción de la jornada laboral aplica para todos los trabajadores, incluso para las empleadas domésticas internas. Así fue ratificado por la Sentencia C-507 de 2023 de la Corte Constitucional, en aplicación del Convenio No. 189 de la OIT.

Luis Fernando Moreno Sánchez, director de la Especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Católica de Colombia, explicó que se hizo esa precisión ante una omisión legislativa relativa al excluir a este sector, lo que generaba una discriminación injustificada y contraria al principio de igualdad material.

“La Corte concluyó que el tiempo en que los trabajadores domésticos permanecen disponibles para el empleador debe considerarse como ‘horas de trabajo’, pues no constituye tiempo libre”. Ante este contexto, la jornada máxima semanal de quienes laboran en el servicio doméstico interno se redujo proporcionalmente de 60 a 52,5 horas.