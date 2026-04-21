Último plazo para solicitar el Día de la Familia: Requisitos y lo que dice la ley para 2026

Los trabajadores en Colombia tienen una última oportunidad para solicitar el llamado “Día de la Familia” en 2026, un beneficio laboral que desaparecerá en el segundo semestre del año debido a cambios en la legislación.

La fecha oficial en 2026 cuando la jornada laboral en Colombia bajará a 42 horas

Este derecho fue establecido en la Ley 1857 de 2017 y le permitía a los colaboradores contar con un día libre remunerado por semestre para que así puedan compartir con sus seres queridos.

Sin embargo, su vigencia está llegando a su fin. Los trabajadores podrán pedir este beneficio hasta el 30 de junio de 2026, siendo esta la última fecha para solicitarlo y disfrutarlo. Después de ese día, ya no será posible acceder a este derecho, al menos como una obligación para las empresas.

El 30 de junio es el último día para solicitar este día. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué desaparece este beneficio?

La eliminación del Día de la Familia está directamente relacionada con la Ley 2101 de 2021, que estableció una disminución progresiva de la jornada de trabajo en el país.

Cuando entre en plena vigencia la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, las empresas dejarán de estar obligadas a otorgar este día libre, ya que, según la norma, los trabajadores tendrán más tiempo libre semanal, lo que reemplaza este beneficio adicional.

Requisitos para solicitar el Día de la Familia

Tener un contrato laboral formal.

Solicitar el día dentro del primer semestre del año.

Presentar la solicitud con anticipación (generalmente mínimo 10 días).

Coordinar la fecha con el empleador.

Este beneficio aplica para trabajadores del sector privado y empleados con contrato laboral vigente. No aplica de la misma forma para personas que tienen contratos por prestación de servicios.

Decreto de Petro obliga a que este grupo de trabajadores tengan una jornada laboral de máximo 30 horas

No obstante, las empresas pueden seguir otorgándolo; sin embargo, esto será de manera voluntaria por los empleadores.

El Día de la Familia hacía parte de las estrategias para promover el bienestar laboral y prevenir riesgos psicosociales derivados de largas jornadas o falta de tiempo personal. Durante su vigencia, las empresas también podían cumplir esta obligación organizando actividades institucionales que involucraran a los núcleos familiares de sus empleados.

Las autoridades recomiendan a los trabajadores revisar sus reglamentos internos y comunicarse con sus áreas de talento humano para formalizar la solicitud dentro de los plazos establecidos, evitando así perder este beneficio en su último año de vigencia obligatoria.