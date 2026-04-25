Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este sábado, 25 de abril, en Colombia; así se cotiza la divisa

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo por su papel dominante como principal divisa de reserva, con cerca del 60 % de las reservas oficiales de los bancos centrales, y por ser la divisa más utilizada en el comercio internacional, las materias primas y las transacciones financieras globales. Su hegemonía se basa en la estabilidad económica de EE. UU. y en el gran tamaño de sus mercados financieros.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los países mantienen sus reservas de divisas en dólares para enfrentar crisis, lo que le otorga confianza y estabilidad. Además, más del 40 % de los pagos internacionales y cerca de la mitad de los préstamos transfronterizos se denominan en dólares.

La tasa de cambio del dólar sigue marcando el pulso de la economía colombiana, impactando precios, importaciones y costo de vida. Foto: Adobe Stock

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en el país, manteniéndose sobre un rango de los $3.500 a $3.600, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar una rentabilidad con la moneda o un mayor rendimiento.

Si usted desea saber cómo se está comportando el dólar en casas de cambio, tanto para venta como para compra de la divisa, aquí le contamos.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado, 25 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,534.80 y de venta de $3,649.60.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,593 3,672 79 Cali 3,520 3,650 130 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,590 3,630 40 Medellín 3,480 3,625 145 Pereira 3,570 3,660 90

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 24 de abril de 2026 3534.8 3649.6 3560.62 jueves 23 de abril de 2026 3541.6 3659.8 3568.88 miércoles 22 de abril de 2026 3554.8 3666.4 3576.05 martes 21 de abril de 2026 3546 3659 3573.3 lunes 20 de abril de 2026 3547.2 3661.4 3593.14 domingo 19 de abril de 2026 3557.2 3668.2 3593.14 sábado 18 de abril de 2026 3556.4 3669 3593.14

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,610 3,660 50 Cambios Kapital 3,600 3,630 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,560 3,630 70 Latin Cambios 3,540 3,640 100 Miss Money Cambios 3,610 3,660 50 Money Cambios WC 3,550 3,650 100

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.