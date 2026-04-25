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Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este sábado, 25 de abril, en Colombia; así se cotiza la divisa

La cotización del dólar influye directamente en sectores estratégicos como el comercio exterior, el turismo y la inversión.

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Redacción Semana
25 de abril de 2026 a las 7:09 a. m.
El dólar mantiene su volatilidad en medio de la incertidumbre económica global y las decisiones de política monetaria en Estados Unidos.
El dólar mantiene su volatilidad en medio de la incertidumbre económica global y las decisiones de política monetaria en Estados Unidos. Foto: Banco Unión

El dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo por su papel dominante como principal divisa de reserva, con cerca del 60 % de las reservas oficiales de los bancos centrales, y por ser la divisa más utilizada en el comercio internacional, las materias primas y las transacciones financieras globales. Su hegemonía se basa en la estabilidad económica de EE. UU. y en el gran tamaño de sus mercados financieros.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los países mantienen sus reservas de divisas en dólares para enfrentar crisis, lo que le otorga confianza y estabilidad. Además, más del 40 % de los pagos internacionales y cerca de la mitad de los préstamos transfronterizos se denominan en dólares.

Dolar Dolár
La tasa de cambio del dólar sigue marcando el pulso de la economía colombiana, impactando precios, importaciones y costo de vida. Foto: Adobe Stock

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en el país, manteniéndose sobre un rango de los $3.500 a $3.600, lo que ha llamado la atención de miles de inversionistas, ahorradores y viajeros, que buscan generar una rentabilidad con la moneda o un mayor rendimiento.

Si usted desea saber cómo se está comportando el dólar en casas de cambio, tanto para venta como para compra de la divisa, aquí le contamos.

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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa

Este es el análisis del mercado cambiario para este sábado, 25 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,534.80 y de venta de $3,649.60.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5933,67279
Cali3,5203,650130
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,5903,63040
Medellín3,4803,625145
Pereira3,5703,66090

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 24 de abril de 20263534.83649.63560.62
jueves 23 de abril de 20263541.63659.83568.88
miércoles 22 de abril de 20263554.83666.43576.05
martes 21 de abril de 2026354636593573.3
lunes 20 de abril de 20263547.23661.43593.14
domingo 19 de abril de 20263557.23668.23593.14
sábado 18 de abril de 20263556.436693593.14

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6103,66050
Cambios Kapital3,6003,63030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,5603,63070
Latin Cambios3,5403,640100
Miss Money Cambios3,6103,66050
Money Cambios WC3,5503,650100

Antes de hacer cualquier transacción, es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
El dólar continúa siendo un termómetro clave para los mercados financieros y la estabilidad económica del país. Foto: El País