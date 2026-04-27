Cómo está fluctuando el dólar en casas de cambio el 27 de abril: así se cotiza la divisa

Invertir en dólares es una de las maneras con las que puede proteger su capital contra la devaluación de la moneda local y la inflación. Al ser el dólar una moneda fuerte y de referencia mundial, ofrece mayor estabilidad y seguridad como refugio de valor a largo plazo. Además, permite diversificar riesgos, acceder a mercados internacionales y proteger el poder adquisitivo.

Cada vez, son más los inversionistas que se lanzan a invertir en esta moneda, clave para la economía y que permite a su vez generar rentabilidades en momentos en los que se impulsa al alza considerablemente.

El dólar estadounidense sigue marcando el pulso de la economía global y de los mercados emergentes como Colombia. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son uno de los establecimientos en los que puede adquirir esta moneda, dada la facilidad que tienen para realizar este tipo de transacciones, sin numerosos trámites o documentos por llenar. Aquí le contamos cuál es la variación de esa divisa.

Precio del dólar hoy en Colombia: así se mueve este lunes en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 27 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,537.20 y de venta de $3,650.80.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,598 3,673 75 Cali 3,520 3,650 130 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,590 3,630 40 Medellín 3,482 3,627 145 Pereira 3,570 3,660 90

La volatilidad del dólar impacta directamente el costo de vida, desde alimentos importados hasta combustibles. Foto: Getty Images

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 27 de abril de 2026 3537.2 3650.8 3551.17 domingo 26 de abril de 2026 3537.2 3650.8 3551.17 sábado 25 de abril de 2026 3539.8 3649.8 3551.17 viernes 24 de abril de 2026 3534.8 3649.6 3560.62 jueves 23 de abril de 2026 3541.6 3659.8 3568.88 miércoles 22 de abril de 2026 3554.8 3666.4 3576.05 martes 21 de abril de 2026 3546 3659 3573.3 lunes 20 de abril de 2026 3547.2 3661.4 3593.14

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,598 3,673 75 Cali 3,520 3,650 130 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,590 3,630 40 Medellín 3,482 3,627 145 Pereira 3,570 3,660 90

Cada movimiento del dólar redefine las decisiones de inversión, ahorro y comercio exterior en el país. Foto: El País

Entre las recomendaciones para aprovechar las dinámicas de este mercado es no dejarse llevar por impulsos, sino pensar en el largo plazo, y por supuesto, hacer sus transacciones en empresas reconocidas evite exponerse a billetes falsos y otro tipo de estafas.