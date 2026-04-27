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Cómo está fluctuando el dólar en casas de cambio el 27 de abril: así se cotiza la divisa

Tenga en cuenta que el dólar influye en el comercio exterior, el turismo y la inversión.

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Redacción Semana
27 de abril de 2026 a las 7:09 a. m.
Un dólar fuerte presiona la inflación, mientras uno débil puede aliviar el bolsillo de los consumidores.
Un dólar fuerte presiona la inflación, mientras uno débil puede aliviar el bolsillo de los consumidores. Foto: El País

Invertir en dólares es una de las maneras con las que puede proteger su capital contra la devaluación de la moneda local y la inflación. Al ser el dólar una moneda fuerte y de referencia mundial, ofrece mayor estabilidad y seguridad como refugio de valor a largo plazo. Además, permite diversificar riesgos, acceder a mercados internacionales y proteger el poder adquisitivo.

Cada vez, son más los inversionistas que se lanzan a invertir en esta moneda, clave para la economía y que permite a su vez generar rentabilidades en momentos en los que se impulsa al alza considerablemente.

Dolar Dolár
El dólar estadounidense sigue marcando el pulso de la economía global y de los mercados emergentes como Colombia. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son uno de los establecimientos en los que puede adquirir esta moneda, dada la facilidad que tienen para realizar este tipo de transacciones, sin numerosos trámites o documentos por llenar. Aquí le contamos cuál es la variación de esa divisa.

Precio del dólar hoy en Colombia: así se mueve este lunes en casas de cambio

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 27 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,537.20 y de venta de $3,650.80.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor del dólar en las distintas zonas del país, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5983,67375
Cali3,5203,650130
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,5903,63040
Medellín3,4823,627145
Pereira3,5703,66090
Dollars in a wallet in the hands of a woman. Money. Economy. Finance. Budget.
La volatilidad del dólar impacta directamente el costo de vida, desde alimentos importados hasta combustibles. Foto: Getty Images

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 27 de abril de 20263537.23650.83551.17
domingo 26 de abril de 20263537.23650.83551.17
sábado 25 de abril de 20263539.83649.83551.17
viernes 24 de abril de 20263534.83649.63560.62
jueves 23 de abril de 20263541.63659.83568.88
miércoles 22 de abril de 20263554.83666.43576.05
martes 21 de abril de 2026354636593573.3
lunes 20 de abril de 20263547.23661.43593.14

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5983,67375
Cali3,5203,650130
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,5903,63040
Medellín3,4823,627145
Pereira3,5703,66090
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
Cada movimiento del dólar redefine las decisiones de inversión, ahorro y comercio exterior en el país. Foto: El País

Entre las recomendaciones para aprovechar las dinámicas de este mercado es no dejarse llevar por impulsos, sino pensar en el largo plazo, y por supuesto, hacer sus transacciones en empresas reconocidas evite exponerse a billetes falsos y otro tipo de estafas.