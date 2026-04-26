Dian anuncia la última oportunidad para deudores de impuestos: alivios tributarios vencerán pronto

Pagar impuestos es una de las tareas fundamentales de los habitantes de un país, dado que constituye la principal fuente de ingresos del Estado para financiar el gasto público y los servicios esenciales. Sin embargo, aunque existen contribuyentes muy juiciosos y que mantienen sus impuestos al día, hay otros que, por el contrario, los adeudan.

Tener deudas en impuestos es perjudicial debido a las consecuencias financieras, legales y administrativas que conlleva, incluyendo multas e intereses de mora que aumentan la deuda original.

La DIAN ofrece descuentos en intereses y sanciones para contribuyentes con deudas, pero el plazo vence el 30 de abril de 2026. Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

Es por ello que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dia) actualmente se encuentra otorgando varios alivios tributarios, pues los contribuyentes pueden acceder a una nueva oportunidad para saldar sus deudas, en el marco de la emergencia económica que declaró el presidente Petro y que autorizó una serie de beneficios para el recaudo de recursos y para aliviar la carga de muchos contribuyentes deudores.

Sin embargo, el tiempo se acaba. El plazo será hasta el 30 de abril de 2026, por lo que muchos podrán obtener un ahorro significativo frente a los cobros que se harían de manera ordinaria y sin el beneficio.

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Los alivios tributarios permiten pagar solo el 15% de las multas, en un intento por incentivar el recaudo y aliviar a los deudores. Foto: Getty Images

Luego de esta fecha, retornarán los cobros de tasas de usura y también las sanciones plenas que establece la entidad. Esto dado que hay un beneficio en la reducción de la tasa del 4,5 %, ya que la Dian normalmente hace un cobro de la tasa de usura menos dos puntos, es decir, entre el 28 % y el 30 %.

También hay una rebaja en temas de multas, pues se dispone que los contribuyentes solo paguen el 15 % de las sanciones impuestas, lo que equivale a una condonación del 85 %.

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Con la emergencia económica decretada por Gustavo Petro, miles de contribuyentes accedieron a beneficios para ponerse al día con sus impuestos. Foto: Bani Gabriel Ortega

Tenga en cuenta que si tiene, por ejemplo, una obligación sancionatoria de 100 millones de pesos, deberá pagar solo 15 millones de pesos. Con ello ya quedaría saldada su deuda.