Iván Cepeda se refirió a la independencia del Banco de la República y a la posibilidad de que la entidad financie el gasto público

El candidato presidencial Iván Cepeda abrió recientemente un debate económico en Colombia al referirse al papel del Banco de la República y a la posibilidad de discutir mecanismos mediante los cuales esta institución pueda participar en la financiación del gasto público.

El candidato Iván Cepeda se refirió a la independencia del Banco de la Rpeública. Foto: Equipo de prensa de Iván Cepeda.

Durante una entrevista en Caracol Radio, Cepeda afirmó que la independencia del Banco de la República es un principio constitucional que debe mantenerse.

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“La independencia del banco creo que es un principio constitucional y creo que es necesaria”, señaló.

Sin embargo, señaló que la entidad no puede actuar de manera completamente aislada de la política económica definida por el Gobierno nacional.

“El Banco de la República no se puede declarar como una especie de ente autónomo y rector de la economía, prescindiendo de la visión económica que adelanta un gobierno”, señaló.

Actualmente, la Constitución colombiana establece la autonomía del Banco de la República y limita de manera estricta la posibilidad de otorgar créditos al Gobierno.

El artículo 373 señala que las operaciones de financiamiento al Estado requieren la aprobación unánime de la junta directiva del banco, y se consideran mecanismos excepcionales.

El propio Banco de la República ha explicado que este tipo de financiamiento solo debe utilizarse como último recurso, debido a los riesgos que puede generar sobre la inflación y la estabilidad monetaria.

Candidato presidencial Iván Cepeda Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por otra parte, en medio del debate sobre el papel del Banco de la República en la economía colombiana, Iván Cepeda fue consultado sobre la posibilidad de que la entidad participe en la financiación del gasto público.

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Frente a esta cuestión, el candidato respondió de manera contundente que se trata de una “discusión válida”, señalando que el tema merece ser analizado dentro de un escenario de concertación nacional. Para Cepeda, cualquier decisión relacionada con las funciones del banco central debe surgir de amplios consensos entre los distintos actores políticos y económicos del país.