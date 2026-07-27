Dólar en casas de cambio: así está fluctuando la moneda este 27 de julio en Colombia

Invertir en dólares es una de las alternativas que muchos consideran para proteger su dinero de la devaluación y la inflación local, pues permite diversificar el portafolio y acceder a mercados globales. Además, los activos dolarizados tienden a mantener su valor o apreciarse durante periodos de incertidumbre económica internacional.

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Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, al representar cerca del 60 % de los fondos de los bancos centrales, y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, incluida la compraventa de materias primas vitales como el petróleo.

La tasa de cambio del dólar influye en el costo de las importaciones, los viajes al exterior y el precio de diversos bienes y servicios en Colombia. Foto: NurPhoto via AFP

Muchos optan por adquirir la moneda en casas de cambio, establecimientos donde es posible comprar divisas sin necesidad de realizar numerosos trámites ni diligenciar varios documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 27 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,211.43 y de venta de $3,353.81.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,298 3,378 80 Cali 3,200 3,425 225 Cartagena 3,150 3,400 250 Cúcuta 3,300 3,350 50 Medellín 3,170 3,322 152 Pereira 3,230 3,400 170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.

Las fluctuaciones del dólar responden a factores internacionales, decisiones de política monetaria y el comportamiento de los mercados financieros. Foto: Adobe Stock

Fecha Compra Venta TRM Lunes 27 de julio de 2026 3211.43 3353.81 3210.56 Domingo 26 de julio de 2026 3211.43 3353.81 3210.56 Sábado 25 de julio de 2026 3212.86 3355.71 3210.56 Viernes 24 de julio de 2026 3214.76 3360.48 3219.31 Jueves 23 de julio de 2026 3220.48 3365.48 3206.86 Miércoles 22 de julio de 2026 3204.76 3361.9 3238.19 Martes 21 de julio de 2026 3215.95 3376.43 3262.58 Lunes 20 de julio de 2026 3241.5 3392.25 3262.58

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,310 3,370 60 Cambios Kapital 3,330 3,350 20 Latin Cambios 3,300 3,380 80 Punto Dollar 3,250 3,410 160 Smart Exchange 3,300 3,380 80

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

La cotización del dólar frente al peso colombiano continúa siendo un referente clave para medir el desempeño económico y la confianza de los inversionistas. Foto: Banco Unión

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.