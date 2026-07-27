Dólar en casas de cambio: así está fluctuando la moneda este 27 de julio en Colombia

Invertir en dólares es una de las alternativas que muchos consideran para proteger su dinero de la devaluación y la inflación local, pues permite diversificar el portafolio y acceder a mercados globales. Además, los activos dolarizados tienden a mantener su valor o apreciarse durante periodos de incertidumbre económica internacional.
Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, al representar cerca del 60 % de los fondos de los bancos centrales, y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, incluida la compraventa de materias primas vitales como el petróleo.
Muchos optan por adquirir la moneda en casas de cambio, establecimientos donde es posible comprar divisas sin necesidad de realizar numerosos trámites ni diligenciar varios documentos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 27 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,211.43 y de venta de $3,353.81.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,298
|3,378
|80
|Cali
|3,200
|3,425
|225
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,300
|3,350
|50
|Medellín
|3,170
|3,322
|152
|Pereira
|3,230
|3,400
|170
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|Lunes 27 de julio de 2026
|3211.43
|3353.81
|3210.56
|Domingo 26 de julio de 2026
|3211.43
|3353.81
|3210.56
|Sábado 25 de julio de 2026
|3212.86
|3355.71
|3210.56
|Viernes 24 de julio de 2026
|3214.76
|3360.48
|3219.31
|Jueves 23 de julio de 2026
|3220.48
|3365.48
|3206.86
|Miércoles 22 de julio de 2026
|3204.76
|3361.9
|3238.19
|Martes 21 de julio de 2026
|3215.95
|3376.43
|3262.58
|Lunes 20 de julio de 2026
|3241.5
|3392.25
|3262.58
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,310
|3,370
|60
|Cambios Kapital
|3,330
|3,350
|20
|Latin Cambios
|3,300
|3,380
|80
|Punto Dollar
|3,250
|3,410
|160
|Smart Exchange
|3,300
|3,380
|80
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.