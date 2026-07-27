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Dólar en casas de cambio: así está fluctuando la moneda este 27 de julio en Colombia

Este es el precio en el mercado de los profesionales del cambio de divisas.

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Redacción Semana
27 de julio de 2026 a las 7:45 a. m.
El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores que observan inversionistas, empresarios y consumidores por su impacto en la economía colombiana.
El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores que observan inversionistas, empresarios y consumidores por su impacto en la economía colombiana. Foto: Adobe Stock

Invertir en dólares es una de las alternativas que muchos consideran para proteger su dinero de la devaluación y la inflación local, pues permite diversificar el portafolio y acceder a mercados globales. Además, los activos dolarizados tienden a mantener su valor o apreciarse durante periodos de incertidumbre económica internacional.

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham; Javier Díaz, presidente de Analdex, y Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian.
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Es importante tener en cuenta que el dólar estadounidense es la moneda más importante del mundo porque es la principal divisa de reserva global, al representar cerca del 60 % de los fondos de los bancos centrales, y el medio de intercambio dominante para el comercio internacional, incluida la compraventa de materias primas vitales como el petróleo.

US dollar banknotes are captured in Fuyang City, Anhui Province, China, on March 1, 2026. (Photo by Costfoto/NurPhoto) (Photo by CFOTO / NurPhoto via AFP)
La tasa de cambio del dólar influye en el costo de las importaciones, los viajes al exterior y el precio de diversos bienes y servicios en Colombia. Foto: NurPhoto via AFP

Muchos optan por adquirir la moneda en casas de cambio, establecimientos donde es posible comprar divisas sin necesidad de realizar numerosos trámites ni diligenciar varios documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 27 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,211.43 y de venta de $3,353.81.

La Contraloría General ya habría requerido al Ministerio de Hacienda para que haga las explicaciones del caso, en relación con lo sucedido con el decreto presupuestal.
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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,2983,37880
Cali3,2003,425225
Cartagena3,1503,400250
Cúcuta3,3003,35050
Medellín3,1703,322152
Pereira3,2303,400170

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.

Dolar Dolár
Las fluctuaciones del dólar responden a factores internacionales, decisiones de política monetaria y el comportamiento de los mercados financieros. Foto: Adobe Stock
FechaCompraVentaTRM
Lunes 27 de julio de 20263211.433353.813210.56
Domingo 26 de julio de 20263211.433353.813210.56
Sábado 25 de julio de 20263212.863355.713210.56
Viernes 24 de julio de 20263214.763360.483219.31
Jueves 23 de julio de 20263220.483365.483206.86
Miércoles 22 de julio de 20263204.763361.93238.19
Martes 21 de julio de 20263215.953376.433262.58
Lunes 20 de julio de 20263241.53392.253262.58

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,3103,37060
Cambios Kapital3,3303,35020
Latin Cambios3,3003,38080
Punto Dollar3,2503,410160
Smart Exchange3,3003,38080

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

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La cotización del dólar frente al peso colombiano continúa siendo un referente clave para medir el desempeño económico y la confianza de los inversionistas. Foto: Banco Unión

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.