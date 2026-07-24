Dólar cerró en Colombia más caro: precio oficial de la moneda este 24 de julio

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 24 de julio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.218, lo que significó una reducción de $ 24 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.219.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 23, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.195.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.224, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.186. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.210.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.129 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 613,75.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,01 % llegando a las 101,300 unidades.

El dólar vuelve a captar la atención de los mercados: así se cotiza en Colombia Foto: Getty Images/iStockphoto

Venta de viviendas nuevas mayor a lo previsto en junio en EE. UU.

La venta de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentó en el mes de junio más de lo esperado, según datos publicados el viernes por el Departamento de Comercio.

El mes pasado, 628.000 viviendas nuevas encontraron comprador en proyección anual (una estimación del número total de ventas en un año según el ritmo mensual observado), un alza del 1,6 % con respecto a mayo.

El dato es mejor de lo que habían anticipado los analistas, que preveían 606.000 unidades vendidas, según el consenso reunido por MarketWatch.

En un año, el incremento es del 5,6 %.

El mercado inmobiliario estadounidense sigue padeciendo en gran medida un contexto difícil, con tipos de interés hipotecarios que continúan en niveles elevados.

Los préstamos a 30 años, los más populares en Estados Unidos, están sujetos a un tipo de interés medio que continúa subiendo, hasta el 6,58 %, según datos actualizados al 23 de julio por la agencia de refinanciación Freddie Mac.

Venta de viviendas nuevas mayor a lo previsto en junio en EE. UU. Foto: Getty Images

La guerra en Oriente Medio ha impulsado al alza los tipos de interés, cuando la tendencia observada era, por el contrario, la de un aterrizaje desde mayo de 2025, con un tipo de interés promedio que había vuelto a situarse por debajo de la barrera simbólica del 6 % a finales de febrero antes de los primeros ataques.