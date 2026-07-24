Colombia ya supera las 2.200 startups: el reto sigue estando en las regiones

Colombia continúa consolidando su ecosistema de emprendimiento tecnológico. De acuerdo con el Colombia Tech Report 2026, elaborado por KPMG Colombia, BBVA Spark y aliados del sector, el país alcanzó 2.295 startups activas, un crecimiento del 9,3 % frente al año anterior.

Además, ascendió al puesto 35 del Global Startup Ecosystem Index de StartupBlink, mientras que Bogotá se posicionó como el tercer ecosistema startup más sólido de América Latina.

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Sin embargo, el crecimiento del sector también deja en evidencia uno de sus principales retos: descentralizar las oportunidades. Según el análisis divulgado por LatamFintech sobre el informe, Bogotá concentró el 81 % de la inversión destinada a startups en 2025, reflejando la necesidad de ampliar el acceso a capital, mentoría y redes empresariales hacia otras regiones del país.

Para Andrés Bilbao, cofundador de Rappi y de 30X, el éxito del ecosistema ya no debe medirse únicamente por el número de empresas creadas, sino por la capacidad de construir compañías sostenibles, con clientes, equipos sólidos y modelos de crecimiento que les permitan competir en mercados internacionales.

En Santa Marta, AJE impulsa Sierra Valley, el primer laboratorio territorial de sostenibilidad del país, con el que busca proyectar a la ciudad como la Capital Verde del Caribe. Foto: Getty Images

En ese sentido, aseguró que “Colombia ya demostró que tiene talento emprendedor. La pregunta ahora es si ese talento está encontrando las condiciones correctas para construir compañías que crezcan, vendan, contraten bien y puedan competir en mercados más grandes. El ecosistema tiene que avanzar hacia una etapa en la que los emprendedores tengan más acceso a mentoría práctica, capital inteligente, redes de clientes y acompañamiento de personas que ya hayan recorrido ese camino”.

Bilbao también advirtió que estas oportunidades no pueden limitarse a los principales centros urbanos. Consideró que los emprendedores de ciudades intermedias requieren acceso al mismo nivel de conocimiento, talento técnico y conexiones empresariales para desarrollar proyectos de alto impacto.

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Otro aspecto clave, señaló, es fortalecer la cultura de ejecución. Más allá de las ideas, afirmó que las empresas crecen resolviendo problemas reales, vendiendo, formando equipos y aprendiendo a tomar decisiones en escenarios de incertidumbre.

Precisamente con el objetivo de impulsar el emprendimiento fuera de los grandes hubs nació Sierra Valley, una iniciativa liderada por AJE en Santa Marta y presentada como el primer laboratorio territorial de sostenibilidad del país. La apuesta busca conectar talento joven, empresas, academia e instituciones para convertir desafíos ambientales, sociales y productivos en oportunidades de desarrollo e innovación, al tiempo que proyecta a la ciudad como la Capital Verde del Caribe.

Hispanic Female software developer coding at night in office Foto: Getty Images

Uno de sus primeros resultados fue SamaTech, la primera hackathon de Santa Marta. Realizada en abril, la convocatoria agotó sus cupos en apenas 36 horas y reunió a 70 builders, organizados en 14 equipos, que durante 30 horas trabajaron en soluciones para retos empresariales con el apoyo de mentores nacionales e internacionales.

Sobre esto, Armando Russi, Gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de AJE Colombia afirmó que “Desde AJE creemos que la sostenibilidad y la innovación se construyen desde el territorio. Sierra Valley nació para demostrar que un reto ambiental o social puede convertirse en una oportunidad de desarrollo cuando se conecta con talento, conocimiento y capacidades locales. Los datos del Colombia Tech Report 2026 confirman lo que vemos en el territorio: el talento no falta, lo que falta es que llegue a más regiones. SamaTech es la prueba de que ese talento existe en Santa Marta y está listo para encontrar escenarios reales donde crear, conectar y construir soluciones”.