Prebel obtiene certificación B Corp: un reconocimiento que ratifica su compromiso con la sostenibilidad

Prebel, la marca de cosméticos colombiana con 85 años de historia, recibió por parte de Sistema B Colombia, su certificación B Corp. Este logro la acredita como una de las 135 empresas B Certificadas del país y reconoce el impacto positivo que la compañía ha tenido en la sociedad.

Esta certificación representa uno de los hitos más importantes en la historia de la compañía, de acuerdo con su gerente de Desarrollo de Negocios - category experts, Catalina Alzate. “Más que un reconocimiento, es la validación de una manera de hacer empresa que hemos construido, y que cada decisión que tomamos busca responder a un propósito superior que orienta toda nuestra gestión: embellecer la vida de las personas, del planeta y del futuro”, dice.

Este logro ubica a la compañía en un movimiento internacional del que hacen parte más de 10.000 organizaciones, que vuelcan la fuerza del mercado para dar soluciones a problemas sociales y ambientales. Por eso, de acuerdo con Alzate, Prebel no solo es un excelente partner para la industria de la belleza y el cuidado personal, sino también, un aliado que transforma el concepto de belleza hacia su responsabilidad social.

Embellecer: el propósito de Prebel

Prebel cuenta hoy con 1.200 colaboradores, de los cuales más del 60 por ciento son mujeres, quienes además ocupan más del 55 por ciento de los cargos directivos.

En su producción, incorporan criterios ambientales para hacer un uso más eficiente de los recursos naturales, reducir el impacto ambiental y fortalecer una cultura comprometida con la sostenibilidad.

“Avanzamos permanentemente en iniciativas relacionadas con la certificación de carbono neutro, la reducción de emisiones, el tratamiento de aguas residuales, la eficiencia energética, la economía circular y la gestión responsable de nuestras operaciones, entendiendo que cada acción contribuye a proteger el entorno”, reafirma Alzate.

También, la compañía tiene procesos que piensan en el futuro y la innovación. Como empresa de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), promueven una cadena de abastecimiento responsable, fortalecen su gobierno corporativo, e impulsan prácticas laborales orientadas a la equidad y la remuneración justa.

“Cada producto que desarrollamos reúne ciencia, innovación, investigación y talento humano para responder a las necesidades de los consumidores bajo una visión responsable y sostenible. La certificación B Corp representa un compromiso para seguir evolucionando, pues nuestra manera de crecer seguirá basada en crear valor compartido y oportunidades”, concluye la gerente.