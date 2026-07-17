Innovación y sostenibilidad: así evoluciona la propuesta de Imusa para los hogares colombianos

Hoy los consumidores buscan preparar alimentos de forma más rápida, saludable y eficiente, sin renunciar al diseño ni a la durabilidad. Esa transformación de los hábitos de consumo ha impulsado a Imusa a reinventar su portafolio y convertir la innovación en el principal motor de crecimiento de una marca que, después de más de nueve décadas en el mercado, continúa evolucionando desde Colombia para responder a las necesidades de millones de hogares.

Como parte de Groupe SEB, líder mundial en pequeños electrodomésticos, la compañía ha fortalecido una estrategia que combina conocimiento del consumidor, desarrollo tecnológico y fabricación nacional. El resultado es un portafolio que incorpora soluciones para hacer la cocina más práctica y eficiente, desde utensilios de cocción con tecnologías más resistentes y seguras hasta pequeños electrodomésticos que optimizan tiempos y ofrecen nuevas funcionalidades, respondiendo a estilos de vida cada vez más dinámicos.

La innovación, sin embargo, va mucho más allá del producto. Buena parte de ese desarrollo nace en Colombia. Desde sus plantas de producción, cerca de 1.500 colaboradores trabajan junto con una red de más de 600 proveedores nacionales para fabricar soluciones que llegan a más de 5.000 clientes en el país y también se exportan a diferentes mercados de América Latina y el Caribe. Esa capacidad industrial no solo fortalece la competitividad de la compañía, sino que también impulsa el desarrollo de proveedores nacionales, genera empleo y posiciona a Colombia como plataforma de producción para otros mercados de América Latina.

“En Imusa creemos que innovar es entender cómo cambian los hogares y desarrollar soluciones que respondan a esas nuevas necesidades. Nuestro compromiso es seguir fabricando y comercializando en Colombia productos que integren tecnología, diseño y calidad para continuar siendo la marca que acompaña a las familias en su día a día”, afirma Andrés Vásquez, director de Mercadeo de Groupe SEB.

Sostenibilidad en la transformación

La compañía ha incorporado tecnologías y procesos orientados a mejorar la eficiencia de sus operaciones y reducir su impacto ambiental. Uno de los hitos de esa estrategia es la certificación Carbono Neutro de su planta de Cajicá, que refleja el compromiso con modelos de producción más responsables. A ello se suma una apuesta por la economía circular mediante la reparabilidad de sus productos hasta por 15 años, una iniciativa que busca extender su vida útil y promover un consumo más consciente.

Ese propósito también se refleja en el trabajo que desarrolla la Fundación Imusa Samurai a través de programas de mejoramiento de vivienda, formación y fortalecimiento de capacidades que contribuyen al bienestar de comunidades en distintas regiones del país.

La combinación entre innovación, producción nacional y sostenibilidad ha permitido que Imusa mantenga una presencia consolidada en los hogares colombianos y continúe liderando varias de sus categorías. Más allá de desarrollar nuevos productos, la compañía busca anticiparse a los cambios en la forma de cocinar y ofrecer soluciones que acompañen la evolución de las familias dentro y fuera del país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Imusa