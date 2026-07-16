Estos dos electrodomésticos podrían estar infestados de cucarachas: el ‘veneno’ más efectivo para eliminar la plaga

Uno de los momentos más incómodos que puede vivir una persona en su casa es encontrarse de repente con un insecto. Además del rechazo que suelen generar, su presencia puede provocar preocupación, especialmente cuando aparecen en la cocina, un lugar donde se manipulan y almacenan alimentos.

Estos animales suelen aparecer de forma inesperada, desplazarse con rapidez o salir de sitios poco visibles, como debajo de un mueble o entre pequeñas rendijas. Sin embargo, uno de sus escondites favoritos son algunos electrodomésticos, ya que el calor que producen crea un ambiente ideal para refugiarse.

La razón es sencilla: los motores, compresores, transformadores y circuitos electrónicos mantienen una temperatura superior a la del ambiente, sobre todo cuando los equipos permanecen conectados durante largas jornadas. Ese calor, sumado a espacios oscuros y de difícil acceso, convierte estos aparatos en un refugio perfecto para las cucarachas.

De acuerdo con el portal DDS Plagas, uno de los electrodomésticos donde con mayor frecuencia pueden instalarse es la nevera. Aunque parezca contradictorio por tratarse de un aparato que enfría alimentos, sus componentes traseros generan calor suficiente para atraer a estos insectos.

Los electrodomésticos ofrecen el refugio perfecto para las cucarachas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si la infestación no se controla a tiempo, no solo podría comprometer la higiene de los alimentos, sino también afectar el funcionamiento del equipo. Otros aparatos como el microondas y la cafetera también pueden convertirse en escondites habituales.

Una de las especies más comunes en las viviendas es la Blattella germanica, una cucaracha pequeña y muy resistente, capaz de sobrevivir varias semanas sin alimento y varios días sin agua.

Así puede deshacerse de las cucarachas que están en su nevera

Detectar el problema a tiempo es fundamental para evitar que la infestación avance. Entre las señales más frecuentes se encuentran pequeños excrementos con apariencia de puntos negros, manchas oscuras, un olor desagradable parecido al moho o a humedad, ruidos durante la noche y, por supuesto, la presencia de una cucaracha viva. Los especialistas advierten que ver un solo ejemplar puede ser un indicio de que existen muchas más ocultas.

Encontrar cucarachas en la cocina genera preocupación por la higiene. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se recomienda evitar el uso indiscriminado de insecticidas domésticos, dado que podrían entrar en contacto con las zonas donde se almacenan las comidas.

Lo ideal es desconectar el aparato antes de limpiarlo, retirar el polvo y los residuos acumulados, lavar las superficies con agua caliente y detergente, revisar y sellar grietas o rendijas cercanas, instalar trampas adhesivas para monitorear la presencia de insectos y mantener el área seca y limpia para impedir que vuelvan a instalarse.

Aunque muchas personas creen que las cucarachas ingresan únicamente por las tuberías, también pueden acceder a la vivienda a través de desagües, bajantes, espacios debajo de las puertas o incluso escondidas en cajas de cartón y paquetes. Como tienen hábitos nocturnos, es poco común verlas durante el día; cuando esto ocurre con frecuencia, suele ser una señal de que la contaminación ya está bastante avanzada.