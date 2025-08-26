Las cucarachas se han consolidado como una plaga común que con frecuencia aparece en los hogares en búsqueda de alimento o agua y con facilidad se reproducen generando riesgos de afecciones de salud.

Esta es una buena razón para mantener alejados a estos animales de las viviendas. Son insectos portadores de bacterias, virus y parásitos que pueden contaminar los alimentos, utensilios de cocina y superficies donde se preparan las comidas.

Dado que caminan por la basura, desagües y lugares sucios, las cucarachas acumulan patógenos en sus patas y cuerpos que luego pueden transferir a la cocina, causando enfermedades como salmonelosis, gastroenteritis, disentería e incluso alergias o ataques de asma en personas sensibles.

Una de las características de estos insectos es que se reproducen rápidamente, y una infestación puede volverse difícil de controlar si no se actúa a tiempo. Lo mejor es prevenir su entrada a la casa y una cocina limpia y libre de residuos es una de las mejores formas de hacerlo.

Las cucarachas son indeseables en los hogares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, existen también trucos caseros que ayudan a mantener estos animales a raya sin mayor esfuerzo. Estas son tres especias que ayudan en el logro de este propósito.

Orégano

Una de ellas es el orégano. El aceite esencial de este producto es conocido por sus cualidades que ahuyentan a estos insectos, y su combinación con vinagre y agua resulta en una fórmula efectiva. Para preparar este insecticida casero se requiere de dos cucharadas de aceite esencial de orégano, 500 mililitros de vinagre y un litro de agua.

Se mezcla el aceite y el vinagre y se agrega a un atomizador. Esta mezcla se puede aplicar en puntos estratégicos donde suelen aparecer las cucarachas, así que en la cocina no debe faltar. Ofrece un aroma fresco que contrasta con los olores fuertes de los productos químicos convencionales, pero mantiene a raya a estos animales.

Laurel

Otra de las opciones es el laurel, que se constituye en una solución natural y eficaz para combatir las cucarachas en el hogar. Su potente aroma actúa como un repelente que aleja a estos insectos indeseados.

El laurel es una de las especias ideales para alejar las cucarachas de la vivienda. | Foto: Getty Images

Si bien este ingrediente que sirve para sazonar alimentos, no mata estos animales. Se dice que las hojas secas conservan su fragancia hasta un año, pero las frescas tienen un aroma más potente y amargo que puede funcionar mejor para mantener alejadas a las cucarachas.

Para usarlo se trituran unos 20 gramos de laurel, se esparce haciendo un caminito en los puntos estratégicos donde se detectó la presencia de estos molestos insectos y será una forma práctica de alejarlos.

Canela

Esta especia está compuesta por una estructura granulada que causa irritación en el esqueleto de las cucarachas, generando en ellas un fuerte malestar y, por ende, la necesidad de huir de esa zona para no sufrir graves consecuencias.