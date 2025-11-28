Llegó la temporada de fin de año y con ella los hogares empiezan a trabajar en sus decoraciones navideñas que cada año para cada período traen nuevas tendencias, colores y estilos que se van haciendo únicos.

En cada Navidad hay nuevas apuestas con el fin de dar no solo mayor belleza, sino estilo, calidez y sobriedad a los espacios. Para este 2025 se dice que los diseños son más minimalistas y muy amigables con el ambiente.

Decoración minimalista y natural

Dado que los espacios en los apartamentos y casas cada vez son más pequeños, las decoraciones se ajustan a esas necesidades. De esta forma, materiales como la madera reciclada, las fibras naturales, la cerámica artesanal y los detalles en madera tallada ganan protagonismo.

De igual forma, las coronas y guirnaldas se reinventan con ramas secas, piñas, frutos deshidratados y campanas metálicas que aportan un toque particular y elegante.

Los tonos cambian cada año y buscan dar calidez a los espacios. | Foto: Getty Images

El portal El Mueble indica que estos elementos se pueden usar para decorar la chimenea, la baranda de las escaleras e incluso también puede usarse como centro de mesa.

¿Cuáles son los tonos que son tendencia?

Si bien en muchos hogares las decoraciones que utilizan adornos de color dorado y plateado seguirán manteniéndolos, pues es una mezcla que siempre funciona porque crean espacios muy elegantes y sofisticados, lo cierto es que hay otros tonos que están ganando espacio y vale la pena contemplar.

El color café suave se está imponiendo combinando verde tierra, terracota y neutros. De igual forma, los colores bronce y oro se suman para dar brillo sin perder naturalidad. Los textiles también son muy usados y en estos casos, por ejemplo, el terciopelo, lino y lana son ideales para vestir las mesas y los rincones para reforzar la sensación acogedora.

Según la revista Architectural Digest, el uso de otros tonos como carmesí, rubí y cereza también es válido. Estos colores permitirán llevar la ambientación del hogar más allá de la clásica combinación de rojo y verde, y crear ambientaciones más cálidas. La variedad de texturas y tonos es clave en estos procesos decorativos.

Las tendencias en la decoración navideña son cada vez más minimalistas. | Foto: Getty Images

Recomendaciones para decorar en esta Navidad

Si se quiere decorar de forma diferente, las piñas son un elemento que no debería faltar en la decoración de este año. Por ejemplo, se pueden ubicar en una bandeja con velas y ponerla sobre la mesa de centro, mezcladas también con ramas verdes en la chimenea o en la mesa de centro.

De acuerdo con El Mueble, las escaleras y puertas pueden convertirse en protagonistas con guirnaldas de eucalipto, pino o cedro. Colocarlas de forma suelta, como si hubieran caído ahí por casualidad, y acompañarlas con cintas de terciopelo o luces cálidas.