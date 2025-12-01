Las plantas han ganado espacio y relevancia en muchos de los hogares, debido a que son un elemento clave para la decoración, pero también para otros fines como la purificación del ambiente e incluso para atraer buenas energías a los distintos espacios de las viviendas.

Una de las que ha ganado espacio en las preferencias de las personas es el potus, poto o photo. El portal Viveros de Colombia indica que esta planta no es muy exigente en sus cuidados, por lo que es fácil tenerla en casa.

Se trata de una planta trepadora que, en su entorno natural, puede alcanzar alturas de varios metros. Sus hojas tienen forma de corazón y muestran habitualmente patrones amarillos. No florece con frecuencia, ni siquiera en su entorno natural, pero una de sus características es que tiene una gran capacidad para purificar el aire.

El potus es una planta de fácil cuidado para tener en el hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si bien es una plata que no requiere muchos cuidados, hay aspectos que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, el riego es bien importante y se debe tener cuidado para que sus hojas logren crecer rápidamente y, además, que tengan un color especial.

¿Cómo regar el potus y cada cuánto?

El portal El Mueble indica que esta planta no requiere mucha agua ni un periodo específico entre riegos, pero sí necesita una cantidad precisa.

Se estima que el potus se debe regar una vez por semana, aproximadamente, pero hay un aspecto clave y es que se debe validad cómo se encuentra el estado del suelo. Si se evidencia que el sustrato está mojado, se debe esperar a que se seque, porque de lo contrario corre riesgo de que tenga mucha humedad y la planta se dañe.

Así las cosas, la clave para el riego se encuentra en la condición en la que se encuentra la tierra. Antes de aplicar el agua se debe verificar que la parte más visible, es decir, los tres primeros centímetros, estén secos. Si por algún caso estos aún retienen humedad del riego anterior, es clave esperar para efectuar uno nuevo.

La planta de potus no requiere de grandes cantidades de agua. | Foto: Portal Suculent Avenue

Cuando se esté seguro de que toda la zona superior está seca, se empieza a regar, pero sin excederse porque mucha agua puede traer graves consecuencias. De esta manera, la raíz crecerá más rápidamente y las hojas saldrán más verdes, grandes y bonitas; todo en menor tiempo.

Otros cuidados para tener con el potus

Información de la Revista Interiores indica que hay algunos cuidados adicionales que se deben tener en cuenta con esta planta, ideal para tener dentro de las viviendas.