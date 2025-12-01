Esta es la hora ideal para prender las velitas el 7 de diciembre en Colombia

Colombia es un país en el que tradicionalmente se le da la bienvenida a la Navidad el 7 de diciembre, cuando se celebra el día de las velitas. En esa fecha, las viviendas, calles, pueblos y ciudades se iluminan con la luz de la alegría y de los deseos.

Ese día, millones de velitas se encienden para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Las velitas y faroles de todos los colores, llenan de magia la noche con la que inicia oficialmente esta temporada de fin de año, esperada por todos.

En Colombia, donde predomina la religión católica, esta tradición se ha convertido en un espacio en el que tanto los más pequeños, como los adultos, se reúnen con sus familias para disfrutar de un momento único.

Faroles de todos los colores, tamaños y formas son utilizados en el día de las velitas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El portal oficial Colombia Travel, indica que en el territorio nacional son muchos los lugares en los que esta fiesta es imperdible. Este es el caso, por ejemplo, de Villa de Leyva, Medellín, Corrales o Quimbaya, destinos en los que este día se celebra con más empeño, con actividades especiales y por eso se han convertido en destinos obligados para esta época del año.

¿Pero a qué hora es ideal prender las velitas?

Si bien no hay una hora establecida ni un protocolo oficialmente definido para prender las velitas, se dice que el momento adecuado es cuando la familia está, en su totalidad, reunida en el hogar y lo ideal es que esto suceda a partir de las 7 de la noche.

Si bien esta festividad tiene su origen en la tradición religiosa católica, específicamente en la víspera de la Inmaculada Concepción, también es claro que se ha convertido en una tradición familiar en todas las ciudades del país

Por ello, en la noche del 7 de diciembre, los balcones de las casas, las calles y muchos sitios públicos se convierten en un solo hogar, uniendo a conocidos y los que no lo son, pero que comparten una misma ilusión de cara a la llegada del Niño Dios.

En Colombia el día de las velitas da inicio a la temporada navideña. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A muchos les gusta festejar al aire libre, mientras otros prefieren vivir estos momentos en el seno del hogar con la idea de tener celebraciones más íntimas.

Historia del día de las velitas

El sitio web Panorama Cultural indica que la primera celebración se traslada oficialmente a mediados del siglo XIX, el 8 de diciembre de 1854, cuando el Papa Pío IX declaró la Inmaculada Concepción de la Virgen María como dogma de fe por haber sido preservada del pecado original desde su concepción.