En video quedó la peligrosa “guerra de pólvora” en Antioquia que terminó con una mujer herida; ofrecen 20 millones de recompensa

A pesar de las advertencias por los peligros de la pólvora, el 7 y 8 de diciembre, día de velitas, estuvo marcado por episodios de riesgo en varias localidades de Antioquia y, en particular, por un video que muestra una “guerra de bengalas” en el corregimiento Santa Isabel, del municipio de Remedios.

En el material difundido, una bengala ingresó a un local comercial y alcanzó a una mujer; en el lugar también había niños que entraron en pánico.

Los hechos ocurrieron durante la noche en que muchas familias celebran el inicio de la temporada navideña. Varios jóvenes se enfrentaron en la vía pública en forma de juego, lanzándose luces de bengala y voladores de un lado a otro, práctica que han descrito como una imitación peligrosa de confrontaciones.

En las grabaciones se observa humo, pirotecnia en movimiento y personas que corren o se protegen mientras varios artefactos cruzan la calle.

En Remedios se presentaron estos casos de uso irresponsable de pólvora.



Ponen en riesgo su vida y la de otros. Les hace mucha gracia arriesgarse así para luego terminar en urgencias colapsando el sistema de salud. Se buscan sus propios dolores y lamentos.

Una mujer resultó lesionada cuando una bengala penetró en el establecimiento donde se refugiaba; las autoridades señalan que las afectaciones fueron quemaduras y laceraciones en miembros inferiores.

En la misma grabación aparecen al menos dos menores que reaccionaron con llanto ante la detonación y el humo dentro del local. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, motivaron apertura de indagaciones por parte de las autoridades locales.

La Gobernación de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunciaron a través de redes y boletines: ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar a las personas que protagonizaron el uso irresponsable de pirotecnia en Santa Isabel y otros puntos donde se han registrado incidentes.

El Decreto 290, emitido en noviembre, que prohíbe la fabricación, venta, transporte, uso y tenencia de fuegos artificiales y otros artículos pirotécnicos dentro del municipio, y establece procedimientos sancionatorios.

Con corte a los primeros días de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó balancees que ubicaron a Antioquia entre los departamentos con mayor número de lesionados durante la noche de velitas y la primera semana de diciembre; esos cortes revelan centenas de casos reportados a nivel nacional en los primeros ocho días del mes.

En Remedios, además del caso de la mujer afectada, se han reportado otros incidentes asociados al uso inadecuado de voladores y bengalas.