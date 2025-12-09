Suscribirse

Nación

En video quedó la peligrosa “guerra de pólvora” en Antioquia que terminó con una mujer herida; ofrecen 20 millones de recompensa

En el lugar también había niños que entraron en pánico.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

10 de diciembre de 2025, 12:30 a. m.
En el video se ven varios hechos de las llamadas "guerras de pólvora".
En el video se ven varios hechos de las llamadas "guerras de pólvora". | Foto: Redes sociales: Andrés Julián

A pesar de las advertencias por los peligros de la pólvora, el 7 y 8 de diciembre, día de velitas, estuvo marcado por episodios de riesgo en varias localidades de Antioquia y, en particular, por un video que muestra una “guerra de bengalas” en el corregimiento Santa Isabel, del municipio de Remedios.

En el material difundido, una bengala ingresó a un local comercial y alcanzó a una mujer; en el lugar también había niños que entraron en pánico.

Contexto: Noche de Velitas dejó 172 quemados con pólvora en todo el país: 30 % fueron menores de edad

Los hechos ocurrieron durante la noche en que muchas familias celebran el inicio de la temporada navideña. Varios jóvenes se enfrentaron en la vía pública en forma de juego, lanzándose luces de bengala y voladores de un lado a otro, práctica que han descrito como una imitación peligrosa de confrontaciones.

En las grabaciones se observa humo, pirotecnia en movimiento y personas que corren o se protegen mientras varios artefactos cruzan la calle.

Una mujer resultó lesionada cuando una bengala penetró en el establecimiento donde se refugiaba; las autoridades señalan que las afectaciones fueron quemaduras y laceraciones en miembros inferiores.

En la misma grabación aparecen al menos dos menores que reaccionaron con llanto ante la detonación y el humo dentro del local. Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, motivaron apertura de indagaciones por parte de las autoridades locales.

Contexto: Hombre fue sorprendido transportando una carreta con casi media tonelada de pólvora en Bogotá

La Gobernación de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón se pronunciaron a través de redes y boletines: ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar a las personas que protagonizaron el uso irresponsable de pirotecnia en Santa Isabel y otros puntos donde se han registrado incidentes.

El Decreto 290, emitido en noviembre, que prohíbe la fabricación, venta, transporte, uso y tenencia de fuegos artificiales y otros artículos pirotécnicos dentro del municipio, y establece procedimientos sancionatorios.

Con corte a los primeros días de diciembre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó balancees que ubicaron a Antioquia entre los departamentos con mayor número de lesionados durante la noche de velitas y la primera semana de diciembre; esos cortes revelan centenas de casos reportados a nivel nacional en los primeros ocho días del mes.

Contexto: Siete personas resultaron quemadas con pólvora durante la noche de alborada

En Remedios, además del caso de la mujer afectada, se han reportado otros incidentes asociados al uso inadecuado de voladores y bengalas.

Las autoridades mencionaron que en días recientes se han presentado episodios en los que grupos de jóvenes protagonizaron enfrentamientos pirotécnicos en la vía pública. En algunos de estos hechos, la Policía impuso comparendos por convivencia e incautó material pirotécnico cuando fue posible.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se les explotó una granada: gobernador de Antioquia revela detalles de explosión en la autopista Medellín-Bogotá: dos personas murieron

2. Partidos de Champions en vivo hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025: horarios y programación

3. Inauguran una calle en honor a María Corina Machado y la libertad de Venezuela: este es el país que les rindió el homenaje

4. Irán y Egipto dan su veredicto oficial sobre el “partido del orgullo LGBTIQ+” en la Copa Mundo 2026: revuelo mundial

5. Premio Nobel de la Paz: hay expectativa ante la reaparición de María Corina Machado; así puede ver la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AntioquiaPólvoravelitasHeridos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.