Hombre fue sorprendido transportando una carreta con casi media tonelada de pólvora en Bogotá

La Policía informó que, en el arranque de la temporada decembrina, se ha incautado cerca de una tonelada de juegos pirotécnicos.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 6:59 p. m.
No
La Policía de Bogotá ha logrado incautar una tonelada de pólvora en los primeros días de diciembre de 2025 | Foto: No

La Policía de Bogotá sorprendió deambulando por las calles de Bogotá a un hombre que iba transportando una carreta con 429 kilos de pólvora, que pretendía vender durante el arranque de la temporada decembrina.

Los patrullajes de los uniformados en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, dejaron al descubierto al ciudadano que caminaba con la enorme carga de juegos pirotécnicos ocultos en cajas de cartón, en pleno fin de semana en el que se celebra el Día de las Velitas.

Pero ese no fue el único caso que las autoridades lograron detectar en Bogotá, pues en el barrio San Victorino, en la localidad de Santa Fe, los uniformados allanaron una bodega que almacenaba más de 380 kilos de material pirotécnico que no tenía ninguno de los requisitos establecidos por la norma actual.

No
El hombre llevaba la carga de pólvora ocultas en una carreta llena de cajas de cartón. | Foto: No

Así es como las autoridades en Bogotá han logrado, en los primeros seis días de diciembre, sacar de las calles de Bogotá 970 kilos de pólvora ilegal, que pudo haber terminado en manos de niños, niñas y adolescentes, quienes habrían estado en riesgo en medio de las celebraciones de fin de año.

La Policía informó que “nuestras patrullas antipólvora continuarán adelantando estos controles, con el fin de evitar su venta clandestina y mitigar el riesgo que representa en la vida de los ciudadanos la manipulación de estos elementos”.

A la fecha, la Policía ha impuesto más de 18 comparendos por comportamientos que afectan la seguridad e integridad de las personas con el porte y uso de elementos como la pólvora.

“Evite comprar y manipular estos objetos que pueden llegar a representar un peligro para su vida o la de las personas que lo rodean. Recuerde que puede denunciar la venta ilegal de estos elementos o cualquier tipo de hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123”, recordó la Policía.

Contexto: Bogotá sin pólvora: el llamado del Distrito a los ciudadanos para estas fiestas de fin de año

Las autoridades han fortalecido estos controles después de que el año pasado terminó con 146 personas heridas, un 15 % más que los datos de 2023, por el uso de pólvora. En esa ocasión, 43 casos correspondían a víctimas menores de edad.

En Bogotá, está prohibida la venta, compra y manipulación de pólvora por personas no expertas, y la administración distrital hizo un llamado especial a los adultos para no permitir que los niños la manipulen ni se acerquen a ella.

