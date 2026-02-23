Nación

Polvo del Sahara y frente frío impactarán el clima y la calidad del aire en Colombia esta semana

El material particulado transportado desde África puede elevar la concentración de aerosoles en la atmósfera y alterar el comportamiento del clima en el norte y oriente del país, según reportes meteorológicos y análisis satelitales.

Margarita Briceño Delgado

23 de febrero de 2026, 11:40 a. m.
Una nube de polvo del desierto del Sahara se desplaza sobre el Atlántico en una imagen satelital captada por misiones de observación de la Tierra de la Nasa y la Agencia Espacial Europea (ESA).
Una nube de polvo del desierto del Sahara se desplaza sobre el Atlántico en una imagen satelital captada por misiones de observación de la Tierra de la Nasa y la Agencia Espacial Europea (ESA). Foto: Crédito: NASA / ESA / Copernicus Sentinel

Una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara comenzará a influir en las condiciones atmosféricas de Colombia durante esta semana, en coincidencia con la llegada de un frente frío al Caribe.

Expertos advierten que el fenómeno podría afectar la calidad del aire, modificar las lluvias y generar riesgos para personas con problemas respiratorios.

Una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara comenzará a influir en las condiciones atmosféricas de Colombia durante esta semana, en coincidencia con la llegada de un frente frío al Caribe.

Es un fenómeno que podría alterar el comportamiento del clima y elevar los riesgos para la salud pública, según análisis meteorológicos, reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y expertos que monitorean el fenómeno con imágenes satelitales.

Imágenes satelitales y modelos atmosféricos muestran que los vientos alisios han transportado una masa de partículas minerales desde África hacia América.

Este es un proceso intercontinental que se repite cada año, pero cuya intensidad varía según las condiciones meteorológicas.

Expertos como el meteorólogo Max Henríquez Daza han confirmado el desplazamiento del polvo hacia el Caribe y sectores del territorio colombiano.

Además, análisis científicos de agencias como la Nasa y la NOAA han documentado la trayectoria de estos aerosoles a través del Atlántico.

El fenómeno puede incrementar las concentraciones de material particulado en el aire, lo que tiene implicaciones directas para la salud.

Autoridades ambientales y especialistas advierten que la exposición a estas partículas puede provocar irritación ocular, congestión nasal, tos persistente y crisis respiratorias, especialmente en personas con asma, enfermedades pulmonares crónicas, niños y adultos mayores.

En episodios de alta concentración, también puede reducir la visibilidad y agravar alergias respiratorias.

¿Cómo el frente frío y el polvo sahariano pueden cambiar el clima en el Caribe colombiano?

Desde el punto de vista climático, el polvo sahariano puede modificar la formación de nubes y afectar la distribución de las lluvias.

Esto hace que haya posibles reducciones temporales de la precipitación en algunas regiones.

Sin embargo, este fenómeno también cumple un papel ambiental relevante.

Transporta nutrientes como hierro y fósforo que fertilizan ecosistemas tropicales, incluidos los suelos y la Amazonía, un proceso ampliamente documentado por investigaciones científicas internacionales.

En Colombia, las regiones más expuestas suelen ser el Caribe y la Orinoquía, aunque el fenómeno puede extenderse hacia el centro del país dependiendo de los patrones de viento, según reportes del Ideam y análisis meteorológicos.

La coincidencia con un frente frío podría generar condiciones atmosféricas inestables en el norte del país, con cambios en la intensidad de los vientos, el oleaje y la distribución de las precipitaciones durante los próximos días.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los boletines del Ideam y las entidades ambientales regionales.

La magnitud del impacto dependerá de la concentración del polvo y de las condiciones meteorológicas locales.

Aunque se trata de un fenómeno natural recurrente, los expertos subrayan la importancia del monitoreo continuo de la calidad del aire y de la adopción de medidas preventivas en poblaciones vulnerables.

