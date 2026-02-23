El panorama del clima en Colombia seguirá marcado por lluvias de variada intensidad en las próximas 24 horas, con posibilidad de tormentas eléctricas en varias regiones y múltiples alertas activas por deslizamientos e inundaciones, según el pronóstico oficial del Ideam.

En Bogotá, las lluvias se concentrarían en la tarde y noche, mientras que otras ciudades principales también enfrentarán jornadas nubladas y precipitaciones.

Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

Panorama nacional: lluvias en gran parte del país

Durante las últimas seis horas se han registrado lluvias moderadas a fuertes en varios sectores del territorio nacional.

El Pacífico, la región Andina y el sur del Caribe, serán algunas de las más afectadas, con actividad eléctrica en departamentos como Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, de acuerdo con el boletín oficial del Ideam.

El informe también reporta lloviznas ligeras en zonas del sur de Magdalena, Sucre, Quindío y el piedemonte amazónico.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominó el tiempo seco con cielo parcialmente nublado.

Para las próximas 24 horas, el Ideam prevé que las lluvias continúen en amplias zonas del país, influenciadas por un frente frío ubicado sobre las Antillas Mayores y otros sistemas atmosféricos, además del ingreso de humedad desde el hemisferio sur.

Esto favorecerá un ambiente lluvioso en el Pacífico, el Caribe y la región Andina, con acumulados importantes y probabilidad de actividad eléctrica dispersa.

Lluvias y tormentas marcarán el país mientras aumentan las alertas por deslizamientos. Foto: Getty Images

Así estará el clima en las principales ciudades

En Barranquilla, el pronóstico indica una jornada con nubosidad dispersa y posibilidad de lloviznas aisladas, especialmente en la tarde. La temperatura máxima estimada es de 33 °C.

En Cartagena, se esperan condiciones mayormente nubladas, con precipitaciones de ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, con una temperatura máxima de 31 °C.

En Medellín, el día estará marcado por cielos mayormente nublados y lluvias de moderadas a localmente fuertes, principalmente en la tarde y noche. La temperatura máxima estimada es de 25 °C.

En Tunja, se prevé una mañana con tiempo seco, seguida por aumento de nubosidad y lloviznas ligeras en la noche, con una temperatura máxima cercana a 19 °C.

En Bucaramanga, el pronóstico apunta a una jornada con alta nubosidad y lloviznas dispersas o intermitentes durante el día, con una temperatura máxima de 27 °C.

En Cali, se estiman condiciones nubladas con probabilidad de lluvias durante toda la jornada, con los mayores acumulados en la tarde y la noche, y una temperatura máxima de 29 °C.

Pronóstico detallado para Bogotá

En Bogotá, el pronóstico del convenio Ideam-Idiger indica que la mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

Sin embargo, en la tarde se esperan lluvias en amplios sectores de la ciudad, con mayor intensidad en localidades del norte y occidente como Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Kennedy, Fontibón y Bosa.

La temperatura máxima estimada es de 18 °C.

En la noche se prevé cielo mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en el norte y oriente de la capital.

Para la madrugada del día siguiente se esperan lluvias ligeras generalizadas y una temperatura mínima cercana a los 11 °C.

Un nuevo episodio de lluvias se extiende por Colombia, según el pronóstico oficial. Foto: José Luis Guzmán / El País

Alertas vigentes: deslizamientos, inundaciones y oleaje

El boletín oficial también señala que 427 municipios del país se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos, con 86 municipios en alerta roja, especialmente en Chocó, Antioquia y Cauca.

En cuanto a alertas hidrológicas, se mantienen advertencias por inundaciones y crecientes súbitas en varias cuencas del país, incluyendo las del Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas.

En el ámbito marítimo, el Ideam mantiene alertas por viento y oleaje en el litoral Caribe y en el Pacífico colombiano.