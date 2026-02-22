Se vienen más lluvias por paso de nuevo frente frío: en estas zonas se prevé que caiga bastante agua

A través de un comunicado conjunto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección General Marítima (Dimar) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), informaron que un nuevo frente frío podría incidir sobre el Caribe colombiano y su área insular.

Es por ello que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres advirtió que el paso del nuevo frente frío sobre el mar Caribe colombiano podría generar un incremento de lluvias, en la intensidad de los vientos y en la altura del oleaje entre el 22 y el 26 de febrero.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: “Probabilidad de precipitaciones de variable intensidad”

En tal sentido, el Ideam prevé un aumento en las lluvias en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

“Estas condiciones podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente”, destacaron en el comunicado conjunto.

Por su parte, desde la Dimar pronosticaron vientos de dirección norte–noreste entre 30 y 50 km/h y alturas de ola entre 2,3 y 3,2 m en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e Islas Cayos del Norte, así como oleaje entre 2,0 y 3,0 m en sectores de la zona centro del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena, así como "alteraciones que serían significativas".

Teniendo en cuenta lo mencionado, dichas entidades gubernamentales emitieron unas recomendaciones para la región Caribe, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas Cayos del Norte, y la región Pacífica.

Sobre la región Caribe y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, e islas Cayos del Norte, pidieron que se vigilen zonas costeras críticas, se aseguren techos e infraestructura liviana, y se informe a pescadores y al sector turismo; asimismo, que se pida a las personas que se alejen de la costa, se aseguren las embarcaciones, revisen las redes eléctricas y se acaten las recomendaciones oficiales, como también se vigile el comportamiento de los ríos, limpien los drenajes, se preparen en caso de evacuaciones y se reporte a la UNGRD cualquier novedad.

“No transitar por zonas inundadas, consumir agua potable y evacuar a tiempo. Aplicar cierres preventivos, reforzar vigilancia en salud e informar a visitantes. Monitorear laderas y activar alertas tempranas”, agregaron.

En Montería, ciudadanos intentando recuperar algunas pertenencias de sus casas inundadas, luego de que las fuertes lluvias provocaran el desbordamiento del río Sinú. Imagen archivo del lunes 9 de febrero. Foto: AP

En lo que respecta a la región Pacífica, recomendaron monitorear laderas y activar alertas tempranas, evitar zonas de riesgo y reportar grietas o desprendimientos, vigilar corredores viales y cuencas, evitar el tránsito en vías rurales durante lluvias intensas, y reportar deslizamientos.

Por último, destacaron la importancia de preparar un kit de emergencia, así como trasladar los animales a zonas seguras.

Como dato relevante, el Ideam anunció que desde este domingo 22, hasta el miércoles 25 de febrero, se prevé un aumento de lluvias por el paso del nuevo frente frío y otros fenómenos meteorológicos en las regiones Caribe, Andina y Pacífica.