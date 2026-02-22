Max Henríquez emitió alerta por posible alteración al estado del mar: “Hay gente en las playas que debe estar advertida”

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una fuerte advertencia a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones medioambientales actuales en el Caribe colombiano, destacando que la circulación de aire que se presenta actualmente podría crear alteraciones a los estados del mar.

Max Henríquez Meteorólogo Foto: Suministrado a Semana

Además, advirtió que las personas que están en las zonas aledañas a las playas deben estar alertas frente a la situación que se puede presentar para el 24 de febrero.

En las imágenes que compartió el meteorólogo se pueden evidenciar las condiciones que se presentan actualmente, así como el movimiento del viento y de las mareas.

Esta circulación podría alterar el estado del mar en nuestras costas, pero no como a principios de febrero. Lo anuncio porque hay gente en las playas que deben estar advertidas. A la izq, inicios de febrero. A la derecha, lo que se prevee para el 24 febhttps://t.co/WknNho6RLB pic.twitter.com/d0r8JTDqU4 — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) February 22, 2026

“Esta circulación podría alterar el estado del mar en nuestras costas, pero no como a principios de febrero. Lo anuncio porque hay gente en las playas que debe estar advertida. A la izquierda, inicios de febrero. A la derecha, lo que se prevé para el 24 de febrero”, señaló Henríquez.

El experto ha monitoreado la circulación de vientos registrada en los últimos días, destacando que, de darse el escenario planteado, el mar podría estar agitado en las costas del país.

“Nada está confirmado aún, pero esos vientos que vienen desde un centro de alta presión ubicado en el sur de EE. UU. van a llegar del norte y del nornoroeste, empujando al frente. La alta presión del Atlántico es menor que la de EE. UU., por lo cual podría esperarse mar agitado”, complementó el meteorólogo.

Por el momento, las autoridades nacionales vigilan las alteraciones que comienzan a presentarse en el mar Caribe, con el fin de desplegar planes de emergencia en caso de ser necesario.

Otras advertencias para el país

Por otra parte, Henríquez se refirió a la actualidad del clima a nivel nacional, destacando que el Ideam podría declarar el fenómeno de La Niña; junto a esto, destacó que se debería poner el país en alerta por un enfriamiento que se presenta desde 2025.

El IDEAM va a declarar La Niña cuando ya todo haya acabado. Debe poner al país en alerta ante ese enfriamiento que desde sept 2025 comenzó. Y no es cualquier enfriamiento. Hay que saber leer estas señales y no andar defendiendose. Mejorar la prevención ayuda a manejar emergencias pic.twitter.com/iJLAHW9RCx — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) February 22, 2026

“El Ideam va a declarar La Niña cuando ya todo haya acabado. Debe poner al país en alerta ante ese enfriamiento que desde septiembre de 2025 comenzó. Y no es cualquier enfriamiento. Hay que saber leer estas señales y no andar defendiéndose. Mejorar la prevención ayuda a manejar emergencias”, puntualizó el experto.

A través del portal web del Ideam, las personas pueden seguir los reportes del clima y las advertencias emitidas por la entidad para las regiones del país.