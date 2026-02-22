Nación

Max Henríquez emitió alerta por posible alteración al estado del mar: “Hay gente en las playas que debe estar advertida”

El meteorólogo analizó las condiciones que se presentarían en los próximos días.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de febrero de 2026, 8:43 a. m.
Max Henríquez Meteorólogo
Max Henríquez Meteorólogo Foto: Suministrado a Semana

Max Henríquez, uno de los meteorólogos más reconocidos del país, realizó una fuerte advertencia a través de su cuenta de X. El experto analizó las condiciones medioambientales actuales en el Caribe colombiano, destacando que la circulación de aire que se presenta actualmente podría crear alteraciones a los estados del mar.

Max Henríquez Meteorólogo
Max Henríquez Meteorólogo Foto: Suministrado a Semana

Además, advirtió que las personas que están en las zonas aledañas a las playas deben estar alertas frente a la situación que se puede presentar para el 24 de febrero.

En las imágenes que compartió el meteorólogo se pueden evidenciar las condiciones que se presentan actualmente, así como el movimiento del viento y de las mareas.

“Esta circulación podría alterar el estado del mar en nuestras costas, pero no como a principios de febrero. Lo anuncio porque hay gente en las playas que debe estar advertida. A la izquierda, inicios de febrero. A la derecha, lo que se prevé para el 24 de febrero”, señaló Henríquez.

Nación

Fuertes temblores se registraron en la madrugada del 22 de febrero en Colombia; las autoridades monitorean la situación

Nación

Elecciones 2026: “Cumplir la Constitución o destruirla”, el texto de un profesor que advierte los peligros de la izquierda leninista

Turismo

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

Barranquilla

Alejandro Char resaltó cifras de Camacol sobre venta de vivienda nueva en Barranquilla: creció 4,6 veces más que el resto del país

Medellín

Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

Bogotá

Capturan en Ecuador a alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos que delinquía en Bogotá

Nación

Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates con las disidencias de las Farc en San José del Guaviare

Tecnología

Max Henríquez advierte qué seguirá después de las fuertes lluvias en Colombia

Nación

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

El experto ha monitoreado la circulación de vientos registrada en los últimos días, destacando que, de darse el escenario planteado, el mar podría estar agitado en las costas del país.

“Nada está confirmado aún, pero esos vientos que vienen desde un centro de alta presión ubicado en el sur de EE. UU. van a llegar del norte y del nornoroeste, empujando al frente. La alta presión del Atlántico es menor que la de EE. UU., por lo cual podría esperarse mar agitado”, complementó el meteorólogo.

¿Volverán las fuertes lluvias a Colombia? Ideam explica que incidencia tendrá el esperado tercer frente frío

Por el momento, las autoridades nacionales vigilan las alteraciones que comienzan a presentarse en el mar Caribe, con el fin de desplegar planes de emergencia en caso de ser necesario.

Otras advertencias para el país

Por otra parte, Henríquez se refirió a la actualidad del clima a nivel nacional, destacando que el Ideam podría declarar el fenómeno de La Niña; junto a esto, destacó que se debería poner el país en alerta por un enfriamiento que se presenta desde 2025.

“El Ideam va a declarar La Niña cuando ya todo haya acabado. Debe poner al país en alerta ante ese enfriamiento que desde septiembre de 2025 comenzó. Y no es cualquier enfriamiento. Hay que saber leer estas señales y no andar defendiéndose. Mejorar la prevención ayuda a manejar emergencias”, puntualizó el experto.

Ideam advierte lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: así estará el clima este viernes, 20 de febrero

A través del portal web del Ideam, las personas pueden seguir los reportes del clima y las advertencias emitidas por la entidad para las regiones del país.

Más de Nación

Sismo temblor sismografo Colombia

Fuertes temblores se registraron en la madrugada del 22 de febrero en Colombia; las autoridades monitorean la situación

.

Elecciones 2026: “Cumplir la Constitución o destruirla”, el texto de un profesor que advierte los peligros de la izquierda leninista

Santa Marta

Estos son los mejores destinos turísticos que puede visitar en Santa Marta tras el cierre temporal del Parque Tayrona

El alcalde Alejandro Char destacó las ventas de vivienda nueva en Barranquilla.

Alejandro Char resaltó cifras de Camacol sobre venta de vivienda nueva en Barranquilla: creció 4,6 veces más que el resto del país

Persona fallecida

Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

Capturan a alias Mizón, presunto integrante de Los Maracuchos.

Capturan en Ecuador a alias Mizón, cabecilla de Los Maracuchos que delinquía en Bogotá

Imagen de referencia. Ataque del Clan del Golfo contra militares de la Cuarta Brigada.

Un soldado muerto y 9 militares heridos en combates con las disidencias de las Farc en San José del Guaviare

Indignación en Barbosa, Santander, por policía que le disparó a un perro.

“Quieto o le mato el perro”: policía quedó captado en video al dispararle a un animal en Santander

El monumento Cristo Rey es una de las megaobras de las que ya disfrutan los habitantes de Cúcuta y sus turistas.

Esta es la ciudad de Colombia donde reposa el monumento a Cristo Rey más antiguo del país

Noticias Destacadas