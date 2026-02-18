Nación

¿Volverán las fuertes lluvias a Colombia? Ideam explica que incidencia tendrá el esperado tercer frente frío

Luego de las grandes afectaciones que ha tenido el territorio nacional a causa de las fuertes lluvias, Ideam indica que habrá otro frente frío.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

18 de febrero de 2026, 12:47 p. m.
Colombia está golpeada por las intensas lluvias. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

El territorio colombiano se ha visto afectado por las fuertes lluvias que se han presentado en distintas localidades. Pese a ello, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que habrá un tercer frente frío; sin embargo, aclaró que este no tendrá incidencia en el territorio colombiano.

Ghislaine Echeverry, directora del Ideam, dijo a Blu Radio: “Este (tercer) frente está saliendo de la zona de incidencia y no esperamos que tenga ningún impacto significativo sobre el territorio nacional”.

De acuerdo con lo explicado por Echeverry, el frente frío responde específicamente a una masa de aire frío que se va desplazando. “Es usual en épocas del invierno del hemisferio norte. Lo inusual con estos frentes ha sido la intensidad, la baja de temperaturas que han ocasionado”, precisó la directora del instituto.

Asimismo, mencionó que estos frentes fríos “regularmente se dispersan, se disipan, pierden fuerza… lo que no ocurrió esta vez. El frente estaba muy frío, era una gran masa de aire, estaba bastante grande, con mucho impacto; descendió bastante y causó los impactos que tuvimos en Colombia”.

Inundaciones en Montería, Córdoba
Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Aunque los frentes fríos que ya atravesaron la región influyeron en lo que ha tenido que enfrentar Colombia en materia climática, no son los únicos responsables, pues también han intervenido otros factores.

Además, Echeverry indicó que se espera que las condiciones climáticas vuelvan a su normalidad histórica hacia finales de febrero. “Esperaríamos que en las últimas semanas de febrero tengamos unas condiciones más de acuerdo a los históricos climatológicos, es decir, con menos precipitaciones”, señaló.

Por su parte, el coordinador del análisis y pronóstico del tiempo del Ideam, Cristian Arango, dijo en Noticias Caracol que se espera que el frente frío “descienda latitudinalmente más o menos hacia las Antillas, en cercanías a República Dominicana”. Y aunque no tendrá influencia sobre el territorio colombiano, por ahora, el Ideam seguirá monitoreando el fenómeno “24/7 para informar oportunamente al país”.

En ese sentido, es importante estar atentos a los comunicados oficiales que expiden los organismos competentes, para conocer cualquier alerta que deba ser acatada.

Ideam prevé lluvias para este puente festivo en Colombia
El panorama de lluvias en Colombia es retador. Foto: Getty Images

Recientemente, además, se alertó sobre un incremento en el nivel del mar en el Pacífico a raíz de la fase lunar conocida como Luna Nueva, ya que la atracción gravitacional generada por la alineación del Sol, la Luna y la Tierra eleva el nivel del mar. Esto puede provocar también un aumento en la magnitud de las corrientes marinas.

