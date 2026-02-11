Sin avisar y de un solo golpe, así llegó el agua a miles de viviendas de barrios como El Dorado y Vallejo, entre otros, en Montería, Córdoba. Son calles y calles bajo el agua, familias desplazadas por la furia de las lluvias que azotan a esta zona del Caribe colombiano, exactamente, en la parte alta de Urrá.

Un equipo periodístico de SEMANA recorrió las zonas más afectadas y dialogó con las personas que hoy cargan con lo poco que les quedó. Dijeron que no quieren recordar lo que hoy están viviendo.

María de la Cruz Jennery Contreras, una mujer de 70 años, aproximadamente, no dejó de llorar al recordar la crueldad de la naturaleza. Contó que lo perdió todo y nada pudo hacer porque todo fue en un “abrir y cerrar de ojos”. Residía en el barrio El Dorado.

“Lo perdimos todo. No logramos sacar nada, solamente una neverita, que fue lo único que alcanzamos a sacar. La ropa, los colchones, las camas, todo se perdió. Todo quedó dentro de la casa”, narró con la voz firme, pero al entregar más detalles se quiebra. Precisó que es muy fuerte el dolor que siente.

Inundaciones en Montería, Córdoba. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

La mujer, quien estaba en la institución educativa San José, en uno de los albergues más grandes de Montería, dijo que se encontraban en casa cuando apareció la creciente.

“No estábamos haciendo nada en especial. Estábamos desprevenidos y la corriente nos cogió así, de repente. No pudimos sacar nada, todo quedó adentro de la casa”, agregó.

La mujer, en medio de lágrimas, comentó que no les ha llegado ayuda de las autoridades, pero que quiere recuperar su vivienda, en la que ha vivido desde toda su vida.

“No, no hemos recibido ninguna ayuda. Ni mercado, ni nada. No nos han dado absolutamente nada. Estamos recostados donde una hija mía que vive fuera de aquí, en el pueblecito Carrizal. Ella nos recogió y ahí estamos viviendo por ahora”, precisó.

Ideam dio un alivio en medio de emergencia invernal en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

Personas caminan entre el agua para rescatar lo que queda en sus viviendas. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Su clamor fue fuerte y directo, tanto a las autoridades locales como a las nacionales: “Que ayuden a toda la población que hoy no tenemos dónde vivir. Perdimos los enseres, la casa quedó inundada, todo quedó bajo el agua. Que nos ayuden con las viviendas, porque quedaron destruidas. Las puertas, todo quedó dañado, la casa completa. Los ahorros de toda una vida se fueron. Todo quedó acabado”.

Y es que este no es el único drama registrado por esta revista, pues en los baldíos de Berlín, las familias campesinas se vieron afectadas en gran manera porque perdieron sus enseres y su forma de sustento diario en unas tierras entregadas por el Gobierno nacional. Emildo Ramos dio detalles del calvario que hoy atraviesa.

“Somos varias familias campesinas afectadas. A raíz de esta inundación, de esta creciente, lo perdimos absolutamente todo. Cuando me dieron aviso, el agua ya me daba a la cintura. Prohibieron la entrada por la profundidad del terreno. El nivel alcanzó entre tres, cuatro y hasta cinco metros de altura”, contó.

El hombre contó que no tiene con qué vivir porque perdieron todos los animales que les daban de qué comer. “Muchas familias perdimos todas nuestras pertenencias, incluidos animales: cerdos, gallinas, patos, pavos, perros y otras mascotas”, relató.

Albergues en Montería. Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

En este momento, todo es improvisado. “Estamos en escuelas, parques y donde familiares o personas solidarias nos han dado refugio. Gracias a esa ayuda hemos podido resguardarnos, aunque lo hemos perdido todo”.

En medio del caos y de la grave situación que estas personas hoy atraviesan, apareció en uno de los albergues la solidaridad de Jhon Jairo Forero Salas, conocido como Jhon Bololó, un estilista, que se sumó a ayudar a los afectados, pero desde su oficio.

“Somos diez profesionales ofreciendo servicios gratis y apoyando como podemos. Mirar con amor a nuestro prójimo, ponernos en los zapatos de los demás y llevar un granito de arena donde están las personas que de verdad lo necesitan”, sostuvo.

Emergencia en Córdoba: más de 120 funcionarios de la Rama Judicial afectados por las inundaciones

Entretanto, desde la Gobernación de Córdoba, junto con las alcaldías, trabajan con el fin de poder censar a las familias afectadas y seguir entregando las ayudas necesarias.