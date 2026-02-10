Ideam dio un alivio en medio de emergencia invernal en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en los próximos días se espera una reducción gradual de las lluvias en el departamento de Córdoba. No obstante, la entidad advirtió que las inundaciones persistirán debido a los altos niveles de los ríos y a la saturación del suelo en amplias zonas del territorio.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que se han registrado jornadas con menor intensidad de precipitaciones en algunos municipios, incluida Montería. Sin embargo, aclaró que esta disminución no representa el fin de la emergencia, ya que los efectos acumulados de las lluvias continúan generando afectaciones.

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba. Foto: Alcaldía de San Pelayo

De acuerdo con los pronósticos oficiales, no se esperan episodios de lluvias tan intensos como los registrados a comienzos de febrero, cuando se presentaron precipitaciones por encima de los promedios históricos. Aun así, las alertas hidrológicas se mantienen activas ante el riesgo de desbordamientos en varias cuencas.

Las inundaciones han impactado de manera significativa a Córdoba, donde gran parte del departamento permanece bajo el agua. Miles de familias continúan afectadas, con daños en viviendas, vías rurales y actividades productivas, especialmente en zonas ribereñas y de ciénagas.

Las autoridades señalaron que este comportamiento climático obedece a condiciones atmosféricas atípicas que han intensificado las lluvias en la región Caribe. Aunque el descenso de las precipitaciones podría aliviar parcialmente la situación, el riesgo se mantiene mientras los niveles de los ríos no desciendan.

Ante este panorama, los organismos de gestión del riesgo reiteraron el llamado a mantener activos los planes de emergencia, continuar el monitoreo permanente de los afluentes y reforzar la atención a las comunidades damnificadas, mientras persisten las condiciones de inundación en el departamento.

Buscan a dos hermanos

Una creciente súbita sorprendió a los hermanos José Miguel y José Alfonso López Dorias, quienes a bordo de un caballo intentaron cruzar un arroyo en inmediaciones de la vereda Bongo Mella, en San Pelayo, Córdoba.

Esta es una de las regiones afectadas, según las autoridades, por el incremento de precipitaciones a causa de un frente frío que azotó a varias regiones de Colombia.

Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

Según información recogida por medios locales, como Jocho Soto Informativo, los hechos sucedieron en el puente de El Barroso.

Los hermanos, residentes del caserío La Cansona, son buscados a esta hora por sus seres queridos y organismos de socorro.