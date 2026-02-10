Invierno

Ideam dio un alivio en medio de emergencia invernal en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

Las inundaciones han impactado de manera significativa a Córdoba, donde gran parte del departamento permanece bajo el agua.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:54 p. m.
Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia
Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia Foto: Tomado de X: @chucholorduy

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que en los próximos días se espera una reducción gradual de las lluvias en el departamento de Córdoba. No obstante, la entidad advirtió que las inundaciones persistirán debido a los altos niveles de los ríos y a la saturación del suelo en amplias zonas del territorio.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que se han registrado jornadas con menor intensidad de precipitaciones en algunos municipios, incluida Montería. Sin embargo, aclaró que esta disminución no representa el fin de la emergencia, ya que los efectos acumulados de las lluvias continúan generando afectaciones.

Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba.
Dos hermanos, arrastrados por una creciente súbita cuando intentaron cruzar un arroyo a caballo en Córdoba. Foto: Alcaldía de San Pelayo

De acuerdo con los pronósticos oficiales, no se esperan episodios de lluvias tan intensos como los registrados a comienzos de febrero, cuando se presentaron precipitaciones por encima de los promedios históricos. Aun así, las alertas hidrológicas se mantienen activas ante el riesgo de desbordamientos en varias cuencas.

Las inundaciones han impactado de manera significativa a Córdoba, donde gran parte del departamento permanece bajo el agua. Miles de familias continúan afectadas, con daños en viviendas, vías rurales y actividades productivas, especialmente en zonas ribereñas y de ciénagas.

