“Hace cuatro años el Gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

El mandatario regional puso de precedente que es el mismo Gobierno el encargado de la entidad.

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 12:23 p. m.
Erasmo Zuleta dijo que el presidente Gustavo Petro tiene el control de la hidroeléctrica desde hace cuatro años.
Erasmo Zuleta dijo que el presidente Gustavo Petro tiene el control de la hidroeléctrica desde hace cuatro años.

En medio de la fuerte crisis que se viven en Córdoba y otros departamentos del país por la ola invernal, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, se refirió a la polémica que ha generado la hidroeléctrica de Urrá en medio de toda esta situación. Según Petro, este proyecto podría ser una de las causas de las inundaciones en estas regiones.

“Yo no quiero entrar en debates, pero yo también tengo que decir algo. ¿Quién maneja Urrá? Hace cuatro años el Gobierno del presidente Petro está al frente de Urrá y yo en esto quiero ser claro porque no quiero generar debate con el presidente”, aseguró Zuleta.

El gobernador aclaró que no votó por el presidente Petro, pero que eso no quiere decir que esté en contra del mandatario, sino que todos deben trabajar en el mismo sentido ante la emergencia.

Semana por Colombia Montería y Córdoba
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, reclamó que es el mismo Gobierno el que controla Urrá.

“Algunas de las comunidades que están acá no votaron conmigo, pero cuando llega la presencia de la Gobernación, llega para la gente del departamento de Córdoba, pero aquí no se puede entrar a buscar culpables agua arriba cuando es el mismo Gobierno nacional el que tiene el control absoluto de la junta con cinco miembros, que la controla principalmente Hacienda y Minas”, dijo el gobernador.

Además, puso de presente que el Gobierno es el que controla todas las entidades del orden nacional que deben estar pendientes de esas emergencias. “Tienen el Ideam, tienen Urrá, que la controla el Gobierno nacional; ahora, ¿por qué van a buscar el culpable aguas arriba?”, criticó Zuleta.

Hidroeléctrica de Urrá anuncia aumento de descargas al río tras incremento de lluvias en el embalse

El gobernador reconoció que se trata de un fenómeno atípico en el que se han recibido lluvias por distintas partes del país que han generado más de 250 milímetros en pocos días.

“La reflexión es de qué le ha servido Urrá durante estos cuatro años del Gobierno al departamento de Córdoba, si seguimos pagando las tarifas más altas del departamento de energía”, reclamó Zuleta.

El mandatario departamental reconoció que no es momento de generar esos debates ni señalamientos, sino de buscar soluciones conjuntas.

Presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro cuestionó las decisiones de la hidroeléctrica de Urrá.

“Como gobernador no voy a permitir que me sigan estigmatizando al departamento de Córdoba, que tanto ha sufrido”, agregó.

En los últimos días, el presidente Petro había responsabilizado a la hidroeléctrica por la crisis que se vive en la región. “Las represas estaban superllenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas”, dijo Petro.

El mandatario pidió la renuncia del gerente de la hidroeléctrica y le solicitó a las superintendencias investigar estos hechos.

