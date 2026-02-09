NACIÓN

Así es como puede ayudar a las más de 20 mil familias damnificadas en Córdoba: esto dijo el gobernador Zuleta

La situación es bastante compleja. Casas inundadas, animales desaparecidos y hasta personas fallecidas.

Gabriel Salazar López

9 de febrero de 2026, 9:05 a. m.
Emergencias en Córdoba
El panorama no es favorable en los distintos municipios del departamento de Córdoba, donde se registran graves inundaciones debido a las lluvias provocadas por el frente frío. Este lunes 9 de febrero, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara se pronunció, solicitando la ayuda de todo el país ante la compleja situación que enfrentan las comunidades de esta zona del Caribe colombiano.

“Por esta razón, hacemos un llamado urgente a toda la comunidad colombiana, colegios, universidades, empresarios, organizaciones y empresas privadas para que se unan a esta causa humanitaria y contribuyan con sus donaciones, las cuales serán destinadas a apoyar a las familias damnificadas”, afirmó el mandatario departamental.

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam

Asimismo, dio a conocer algunos datos clave para las personas que deseen aportar su granito de arena a los afectados.

“Las donaciones pueden realizarse a través de la Fundación IMAT, en la cuenta de ahorros Bancolombia: 68010666931, NIT: 900629819. Una vez realizada la donación, agradecemos enviar el soporte de pago al celular de la Fundación IMAT: +57 3116742179”, agregó Zuleta.

JEP finalizó la investigación contra los máximos comandantes de las Farc en el macrocaso del secuestro

Se accidentó avioneta en Cali: esto reporta la Aeronáutica Civil

Caso niñas envenenadas con talio: Fiscalía advierte que extradición de Zulma Guzmán puede tardar hasta dos años

Amiga de María José Ardila, joven que murió en medio de un reto de licor, hizo aterradora revelación: “nunca le permitieron”

Fiscalía imputará cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por lujoso apartamento

El famoso meteorólogo Max Henríquez desata “la tormenta” por un trino, en medio de los señalamientos de Petro a las hidroeléctricas: le respondieron duro

Caso Jineth Bedoya: condenan a fiscal que dejó libre a implicado en secuestro y tortura de la periodista

Corrupción en la UNGRD: Fiscalía no descarta imputar a Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Dapre

Presidente de Hidroeléctrica Urrá no va a renunciar como lo pidió el presidente Petro: “Sería irresponsable”

Máxima alerta en Córdoba: 2.500 reses han desaparecido y hay riesgo con los productos agrícolas

Emergencias en Córdoba.
Zuleta insistió en que es fundamental la ayuda de todo un país ante esta crisis, que hoy tiene en jaque a su departamento y supera la capacidad de las autoridades locales y departamentales.

“Cada aporte, sin importar su tamaño, representa esperanza, alivio y una oportunidad para reconstruir la vida de quienes hoy nos necesitan. Córdoba necesita de todos. Hoy más que nunca, la unión, la solidaridad y el compromiso social marcarán la diferencia”, finalizó.

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia
Emergencias en Colombia: Fuerzas Militares refuerzan atención a miles de familias afectadas

Por su parte, desde las Fuerzas Militares informaron que han reforzado todo el despliegue de hombres y mujeres con el fin de brindar ayuda a las miles de familias afectadas.

“El Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana desarrollan acciones conjuntas orientadas a la evacuación de población en riesgo, la entrega de ayudas humanitarias y la mitigación de los efectos de la ola invernal en departamentos como Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia, donde se concentran las principales afectaciones”, detallaron.

