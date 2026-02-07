Emergencias en Colombia: Fuerzas Militares refuerzan atención a miles de familias afectadas

Las lluvias en las diferentes regiones de Colombia no han cesado. Este sábado, 7 de febrero, las Fuerzas Militares dieron a conocer que han reforzado todo el despliegue de hombres y mujeres con el fin de poder ayudar a las miles de familias afectadas. Estas emergencias se han registrado como consecuencia del fenómeno natural del frente frío que impacta al centro, norte y occidente del país.

“El Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana desarrollan acciones conjuntas orientadas a la evacuación de población en riesgo, la entrega de ayudas humanitarias y la reducción de los efectos de la ola invernal en departamentos como Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia, donde se concentran las principales afectaciones”, detallaron desde las Fuerzas Militares.

Hombres y mujeres de las Fuerzas Militares hacen presencia en varias regiones de Colombia. Foto: Fuerzas Militares

Asimismo, dieron a conocer que, en articulación con la Defensa Civil y las autoridades departamentales, las Fuerzas Militares han fortalecido el apoyo humanitario mediante la evacuación de personas en condición de vulnerabilidad y la entrega de más de 80 toneladas de asistencias humanitarias, kits de alimentación y aseo.

“En las zonas ribereñas se adelantan labores de contención y traslado preventivo de habitantes hacia centros de atención, al tiempo que se mantiene presencia institucional para apoyar las tareas de respuesta y facilitar la acción de los organismos de socorro en los sectores más afectados”, añadieron.

Hasta los animales han sido rescatados por la fuerza pública. Foto: Fuerzas Militares.

Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana han garantizado el traslado de organismos de socorro, personal interinstitucional y más de 25 toneladas de ayuda humanitaria de emergencia, suministradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Estas acciones se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en Montería, donde confluyen las autoridades civiles y las entidades responsables de la gestión del riesgo”, detallaron desde las Fuerzas Militares.

Desde la Armada Nacional, Ejército y Fuerza Aeroespacial seguirán brindando el apoyo necesario en las zonas con mayor afectación.