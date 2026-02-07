Nación

Emergencias en Colombia: Fuerzas Militares refuerzan atención a miles de familias afectadas

Hay diferentes departamentos afectados, principalmente en el Caribe colombiano.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

7 de febrero de 2026, 5:32 p. m.
Soldados ayudando a los afectados por las inundaciones.v
Soldados ayudando a los afectados por las inundaciones.v Foto: Fuerzas Militares.

Las lluvias en las diferentes regiones de Colombia no han cesado. Este sábado, 7 de febrero, las Fuerzas Militares dieron a conocer que han reforzado todo el despliegue de hombres y mujeres con el fin de poder ayudar a las miles de familias afectadas. Estas emergencias se han registrado como consecuencia del fenómeno natural del frente frío que impacta al centro, norte y occidente del país.

“El Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana desarrollan acciones conjuntas orientadas a la evacuación de población en riesgo, la entrega de ayudas humanitarias y la reducción de los efectos de la ola invernal en departamentos como Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia, donde se concentran las principales afectaciones”, detallaron desde las Fuerzas Militares.

Con el agua hasta el cuello y ahora también sin obras clave: Córdoba destinará presupuesto de otros proyectos para atender emergencia invernal
Hombres y mujeres de las Fuerzas Militares hacen presencia en varias regiones de Colombia.
Hombres y mujeres de las Fuerzas Militares hacen presencia en varias regiones de Colombia. Foto: Fuerzas Militares

Asimismo, dieron a conocer que, en articulación con la Defensa Civil y las autoridades departamentales, las Fuerzas Militares han fortalecido el apoyo humanitario mediante la evacuación de personas en condición de vulnerabilidad y la entrega de más de 80 toneladas de asistencias humanitarias, kits de alimentación y aseo.

“En las zonas ribereñas se adelantan labores de contención y traslado preventivo de habitantes hacia centros de atención, al tiempo que se mantiene presencia institucional para apoyar las tareas de respuesta y facilitar la acción de los organismos de socorro en los sectores más afectados”, añadieron.

Nación

Gobernador de Cundinamarca confirmó el fallecimiento de los seis mineros en la tragedia de la mina de Gachetá

Nación

Tragedia en Mallama, Nariño: avalancha dejó siete muertos; equipos buscan sobrevivientes

Nación

Clan del Golfo lanza nuevo mensaje al Gobierno en medio de la tensión por compromiso de Petro con Trump: “Invitan a la carnicería”

Nación

Fiscalía judicializa a 12 integrantes de “Los Toyotas”, banda que simulaba ser disidencias de las Farc para robar en Meta y Cundinamarca

Nación

Tenga mucho cuidado: ya son 13 los departamentos con vías afectadas por lluvias: Policía de Tránsito hace llamado a conductores

Nación

Unidad de Gestión de Riesgo recomienda declarar nueva emergencia económica tras frente frío en 84 municipios

Nación

Cómo operará TransMilenio el fin de semana del 7 al 8 de febrero: estas son las novedades que tendrán las rutas

Confidenciales

Fuerzas Militares entran al radar científico mundial con la indexación de sus revistas académicas

Nación

Rescatan el cuerpo de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, quien murió ahogado: así lo encontraron

Nación

Crisis Colombia-Ecuador: once mil efectivos fueron enviados a la zona de frontera, anunció el minDefensa

Alerta máxima en Montería y Lorica por onda de creciente del río Sinú que ya provoca inundaciones: esto dice el Ideam
Hasta los animales han sido rescatados por la fuerza pública.
Hasta los animales han sido rescatados por la fuerza pública. Foto: Fuerzas Militares.

Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana han garantizado el traslado de organismos de socorro, personal interinstitucional y más de 25 toneladas de ayuda humanitaria de emergencia, suministradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Estas acciones se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado, instalado en Montería, donde confluyen las autoridades civiles y las entidades responsables de la gestión del riesgo”, detallaron desde las Fuerzas Militares.

Desde la Armada Nacional, Ejército y Fuerza Aeroespacial seguirán brindando el apoyo necesario en las zonas con mayor afectación.

Más de Nación

Emergencia en la mina de Gachetá en la que murieron 6 mineros.

Gobernador de Cundinamarca confirmó el fallecimiento de los seis mineros en la tragedia de la mina de Gachetá

Soldados ayudando a los afectados por las inundaciones.

Emergencias en Colombia: Fuerzas Militares refuerzan atención a miles de familias afectadas

Una avalancha se registró en el municipio de Mallama, Nariño.

Tragedia en Mallama, Nariño: avalancha dejó siete muertos; equipos buscan sobrevivientes

Integrantes del Clan del Golfo que enviaron el más reciente mensaje de la organización.

Clan del Golfo lanza nuevo mensaje al Gobierno en medio de la tensión por compromiso de Petro con Trump: “Invitan a la carnicería”

Se trata del escribiente en un juzgado de Cundinamarca, al parecer, autorizó a un tercero para cobrar los títulos valores

Fiscalía judicializa a 12 integrantes de “Los Toyotas”, banda que simulaba ser disidencias de las Farc para robar en Meta y Cundinamarca

Son varias las vías que se han vista afectadas por cuenta de las condiciones climáticas de los últimos días.

Tenga mucho cuidado: ya son 13 los departamentos con vías afectadas por lluvias: Policía de Tránsito hace llamado a conductores

ed 2272

Unidad de Gestión de Riesgo recomienda declarar nueva emergencia económica tras frente frío en 84 municipios

Al tiempo que la Administración Distrital pide paciencia a la ciudadanía, ha desplegado una serie de medidas con el objetivo de dinamizar los casi 4 millones de desplazamientos diarios que se hacen en el sistema TransMilenio.

Cómo operará TransMilenio el fin de semana del 7 al 8 de febrero: estas son las novedades que tendrán las rutas

El anuncio se hizo en la mañana de este viernes.

Ataque con explosivos al Ejército deja dos militares heridos en Norte de Santander: soldados dieron de baja a miembro del ELN

ED 2272

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

Noticias Destacadas