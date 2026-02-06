Con el agua hasta el cuello y ahora también sin obras clave: Córdoba destinará presupuesto de otros proyectos para atender emergencia invernal

La emergencia estalló sin aviso y dejó al descubierto una de las peores crisis invernales de los últimos años en Colombia. Aunque las fuertes lluvias se registraron en varias regiones del país, los departamentos del Caribe fueron los más golpeados.

En Córdoba, la situación alcanzó un nivel crítico sin precedentes recientes: ríos y canales desbordados, vías destruidas y graves afectaciones en la conectividad de telefonía móvil. Más del 70 por ciento de los municipios del departamento resultaron impactados y las familias damnificadas superan las 25.000.

Lo ocurrido no solo desbordó los ríos, sino también la capacidad económica del departamento. Para responder a la emergencia, la Gobernación de Córdoba tomó la decisión de desfinanciar algunos proyectos que estaban listos para licitación y redireccionar esos recursos hacia la atención inmediata de los damnificados.

La situación invernal afecta a miles de familias. Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara reconoció en SEMANA que nadie esperaba lluvias de tal magnitud y que la situación superó la capacidad de reacción inicial. “Esta emergencia, como lo dice su nombre, nos cogió por sorpresa a varios departamentos de la Costa Caribe.

En el caso de Córdoba, afortunadamente desde el año pasado teníamos ayudas humanitarias almacenadas en la Gobernación: alimentos, kits de cocina y de aseo. Esa previsión nos permitió reaccionar rápidamente ante esta situación, que se ha visto agravada por el cambio climático y las lluvias en meses atípicos”, dijo.

Con el paso de las horas, lejos de mejorar, la situación se agravó, y al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo no le quedó otra opción que solicitar la declaratoria de emergencia y de calamidad pública para atender las afectaciones.

Bomberos ayudando a las comunidades afectadas. Foto: TOMADA DE REDES SOCIALES

“Hoy tenemos más del 70 por ciento de los municipios afectados, aproximadamente 23 de los 30 municipios del departamento. Por eso solicitamos la declaratoria de emergencia y de calamidad pública, porque sin ese instrumento era imposible actuar con la rapidez que exige una situación como esta”, contó.

Zuleta reconoció que la situación económica del departamento es compleja, pero aseguró que se establecieron prioridades claras en la línea de acción para atender a las comunidades.

“Vamos a contratar tres frentes prioritarios. Primero, maquinaria amarilla para limpiar canales y cuencas hídricas, rehabilitar pasos viales, puentes colapsados y vías afectadas por desbordamientos. Segundo, ayuda humanitaria en mercados para aliviar la carga de las familias damnificadas. Y tercero, todo el componente logístico para garantizar comida caliente en albergues y para la fuerza pública y los organismos de socorro desplegados”, agregó.

El gobernador Zuleta dijo que la atención de la emergencia obligó a realizar recortes presupuestales en las diferentes dependencias de su administración. “No es mucha plata, porque Córdoba es un departamento con grandes limitaciones presupuestales, y sí, tuvimos que desfinanciar algunos proyectos que ya estaban listos para licitación, porque atender esta emergencia es hoy la prioridad”, contó.

El mandatario departamental sostuvo que “lo que hicimos no fue cancelar proyectos, sino reducir el alcance de algunos. Le pedí al equipo de Gestión del Riesgo, Planeación e Infraestructura que revisara qué proyectos podían ajustarse sin afectar su funcionalidad, para atender la emergencia y luego terminarlos en su totalidad”.

Así se ve la emergencia desde el aire: corregimientos y veredas enteras tapadas por el agua. Animales y cultivos agrícolas son los más perjudicados. Foto: CUETA DE X @ALEANBORJA

“Duré dos días metido en el agua”

Mientras desde lo administrativo se realizan movimientos económicos y ajustes presupuestales, en las zonas rurales de Montería se vive la tragedia en carne propia. SEMANA conversó con José Alarcón, un campesino afectado que reside en una parcela conocida como Cedro Cocido, en el corregimiento de Leticia. Su testimonio es contundente.

“Duré dos días metido en el agua. Hoy ya vengo retornando a la ciudad porque el frío ya no lo soporto. Esto sucedió entre el sábado y el domingo; el domingo fue cuando se metió la creciente”, dijo con la voz entrecortada. Relata que la avalancha no dio espera y que, en menos de media hora, lo perdió absolutamente todo.

“La avalancha del agua se presentó el domingo primero de febrero a las 12 de la noche. No alcanzamos a recoger nada porque eso fue cosa de unos 25 minutos. Perdí la nevera, el televisor, la ropa… todo, todo. Lo único que pude salvar fue que metí las gallinitas y el perro en un balde. Todo lo demás quedó metido en el agua”, relató mientras se desplazaba en un vehículo hacia el casco urbano de Montería.

El hombre, con más de 50 años viviendo en esta región, dijo que durante dos días completos quedaron atrapados sin rescate inmediato. “Nos subimos a las mesas, hicimos una troja (muros de saco), pero quedó muy bajito y el agua seguía subiendo. No se pudo sacar nada a tierra seca. Yo vivía del pancoger, del cerdito, de las gallinas y tenía cuatro o cinco vaquitas”, agregó.

Miles de personas lo perdieron todo por las inundaciones causadas por el frente frío que viene desde el norte del continente y golpeó con fuerza a Colombia. Foto: DANIEL OBREGON

Aunque logró salvar sus vacas, reconoce que estas podrían morir en los próximos días debido a la complejidad de la situación. “Las vaquitas las saqué buscando por dónde, pero allá no hay tierra seca. Algunos vecinos nos están ayudando, pero eso no va a ser por muchos días”, relató.

Hoy, José y su familia lo perdieron todo. Solo esperan la ayuda de las autoridades para empezar de cero y tratar de dejar atrás este amargo episodio. Aun así, no solo se perdió lo material y lo humano. En varias zonas del departamento también colapsó la conectividad vial y digital, especialmente en regiones como el San Jorge, el Alto Sinú y la zona costanera.

“Hay zonas con caída de señal de celular e internet, y afectaciones importantes en las vías. Más allá de atender la emergencia, aquí habrá que hablar de reactivación económica, y eso requerirá el apoyo del Gobierno nacional”, dio a conocer Zuleta.

Hasta los animales se han visto afectados. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Las autoridades advierten que la cifra de familias damnificadas podría aumentar, ya que los censos aún no han finalizado. “Vamos a designar un secretario por cada municipio afectado para apoyar a las alcaldías en el cargue de información en el Edan y en el Registro Único de Damnificados”, finalizó Zuleta.

De acuerdo con el mandatario, el embalse de Urrá está descargando más de 1.700 metros cúbicos por segundo y miles de familias permanecen en riesgo, razón por la cual lanzó un llamado al país para revisar el enfoque frente a las emergencias.