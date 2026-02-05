Regionales

Emergencias en Córdoba: UNGRD envía 10 toneladas más de ayudas para miles de afectados y maquinaria amarilla para obras

La ayuda se suma a los más de 7.400 kits ya entregados a familias damnificadas.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

5 de febrero de 2026, 5:49 p. m.
Ayudas de la UNGRD.
Ayudas de la UNGRD. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este jueves, 5 de febrero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer que reforzó la respuesta humanitaria y operativa en el departamento de Córdoba ante las emergencias generadas por las lluvias, que han afectado a 24 municipios y a más de 19.000 familias.

Carlos Carrillo, director de la entidad, recibió el vuelo operado por la Fuerza Aeroespacial cargado con más de 10 toneladas de ayudas, que se suman a los más de 7.500 kits que ya están en manos de familias damnificadas en los municipios afectados por inundaciones como Ciénaga de Oro, Montelíbano, Moñitos y Puerto Libertador, y se extendieron las entregas a Canalete, Cereté, San Pelayo y San Bernardo del Viento.

Córdoba resiste: la emergencia por las lluvias y la respuesta solidaria que busca aliviar a miles de familias

“En las próximas horas, se extenderá esta operación humanitaria a Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Puerto Escondido, Purísima, Sahagún, San Antero y Valencia, donde 5.849 familias recibirán kits de alimentos, productos de aseo, cocina y frazadas”, explicaron.

Asimismo, dieron a conocer que entregaron 12 máquinas amarillas al departamento de Córdoba con el fin de fortalecer los trabajos en las zonas afectadas. Lo anterior se da en el marco de un convenio de fortalecimiento operativo, firmado con anterioridad, entre la Unidad y la gobernación por más de $ 8.500 millones.

“La inversión conjunta permitirá poner en operación motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores, volquetas sencillas, volquetas www.gestiondelriesgo.gov.co doble troque y excavadoras sobre oruga, equipos que serán utilizados para la recuperación vial, la remoción de material y la atención de puntos críticos”, detallaron.

Además, el director de la UNGRD “realizará una inspección al embalse de Urrá para conocer de primera mano la situación de la central, verificar el estado de la infraestructura y confirmar la correcta implementación del plan de gestión del riesgo por parte de la hidroeléctrica”.

Asointermedias pide atención inmediata del Gobierno Nacional por emergencia invernal en Córdoba
Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.
Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba. Foto: Defensoría del Pueblo - API

Las autoridades en el departamento de Córdoba y en diferentes zonas de Colombia se encuentran en máxima alerta por estas situaciones que se pueden llegar a presentar por cuenta de las lluvias.

Ayudas de la UNGRD.

Noticias Destacadas