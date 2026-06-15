Abatido alias Totoro, cabecilla de la disidencia Carlos Patiño en el Cañón del Micay, Cauca

En medio de una operación militar adelantada en el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, tropas de las Fuerzas Militares abatieron a alias Totoro, señalado cabecilla de comisión de la estructura Carlos Patiño, una de las facciones más importantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco.

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De acuerdo con información oficial, el operativo se desarrolló en una zona estratégica para el narcotráfico y las economías ilegales del suroccidente colombiano, donde las autoridades han intensificado las acciones ofensivas para recuperar el control territorial y debilitar la capacidad armada de los grupos ilegales que operan en la región.

Alias Totoro era considerado una pieza clave dentro de la estructura Carlos Patiño y, según los organismos de seguridad, tenía injerencia en actividades relacionadas con el control de corredores para el tráfico de drogas, la coordinación de acciones armadas contra la Fuerza Pública y el fortalecimiento de las redes criminales que operan en el Cañón del Micay.

La neutralización del cabecilla representa uno de los golpes más recientes contra las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca, donde las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva sostenida para afectar la estructura de mando de la organización armada ilegal. En los últimos meses, las autoridades han reportado capturas, sometimientos voluntarios y operaciones dirigidas contra integrantes de la estructura Carlos Patiño, considerada una de las principales responsables de la violencia en esa región del país.

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Las autoridades señalaron que el Cañón del Micay continúa siendo uno de los territorios más disputados por los grupos armados ilegales debido a su ubicación estratégica y a las rutas utilizadas para el narcotráfico. En esa zona, la estructura Carlos Patiño ha sido señalada de ejercer presión sobre comunidades rurales y de promover acciones para obstaculizar el avance de la Fuerza Pública.

Según información preliminar conocida tras el operativo, la muerte de alias Totoro hace parte de la estrategia de las Fuerzas Militares para desarticular las redes de mando de las disidencias que mantienen presencia en varios municipios del Cauca. Las operaciones continúan en la zona con el propósito de ubicar a otros integrantes de la organización armada y consolidar el control institucional en el Cañón del Micay.