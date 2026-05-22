Ministro Pedro Sánchez hace revelación en vivo a propósito del violento choque entre indígenas misak y nasa: “Allá en ese lugar”

Este jueves, 21 de mayo, se presentó un violento enfrentamiento en Silvia, Cauca, entre las comunidades indígenas misak y nasa, por un tema relacionado con tierras.

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Tras el enfrentamiento entre ambas comunidades, varias personas murieron y más de 100 resultaron heridas.

Ahora, en El Debate de SEMANA, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo una delicada revelación a propósito de la confrontación entre indígenas misak y nasa.

“Allá en ese lugar hay una estructura de sicarios, de asesinos, de campesinos indígenas, de secuestradores, de extorsionadores, que hacen parte del narcotraficante alias Mordisco y de su alfil criminal aquí en el Cauca; el cabecilla principal de esa estructura criminal que delinque en esa zona lo capturamos hace unos 20 días, alias David o Mi pez y que fue el cerebro criminal que asesinó a esos 21 personas inocentes que iban pasando por la Panamericana”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.

Indígenas trasladando a compañeros heridos. Foto: Tomado de video.

El ministro Sánchez también dijo que, información oficial da cuenta que la cifra de muertos tras dichos enfrentamientos, sería de siete.

“De esos siete muertos sería una mujer y seis hombres. Sin embargo, aclaro que esta cifra puede aumentar porque no hemos recorrido absolutamente todo el territorio. También se habla de 110 heridos. Entre los 110 heridos, 65 serían con armas de fuego. Entre esa misma cantidad de heridos, serían 85 hombres y habría dos menores, uno de 13 años y otro de 17 años. Eso ocurrió en un solo día", resaltó Sánchez en El Debate.

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El ministro confirmó que el violento enfrentamiento entre los indígenas en Cauca fue por una disputa de tierras.

“Por un lado, unas comunidades reclaman títulos coloniales, por otro lado reclaman títulos de propiedad privada. La entidad que debe solucionar este problema es la Agencia Nacional de Tierras que había expedido una resolución, pero pareciera que esos saberes ancestrales, esa armonía que promulgan las comunidades indígenas, ese saber, ese esa palabra, se perdió. A lo único que acudieron fue al machete, al palo, incluso a armas de fuego”, explicó.

De acuerdo con Sánchez, fueron las mismas comunidades indígenas las que pidieron que ingresara la Fuerza Pública al territorio para tratar de controlar la situación.

“La Fuerza Pública no soluciona problemas de tierras, protege la vida. Pero aquí en este caso las comunidades, la comunidad nasa, la comunidad misak, pidieron que ingresara la Fuerza Pública. Ingresamos allá y en este momento cesaron los combates. La Fuerza Pública la ingresamos desde ayer por la tarde. La íbamos a ingresar bien temprano hacia el mediodía, pero la meteorología no nos ayudó, hubo mal tiempo y allá desplegamos una capacidad suficiente de hombres, movimos aeronaves, blindados, drones, antidrones, porque el objetivo no es solamente evitar que estas comunidades se enfrenten, sino también brindarles un acompañamiento. La Fuerza Pública no vaya a enfrentarse con las comunidades para nada, es a protegerlas”, aseveró el El Debate el ministro.