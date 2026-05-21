“Empecemos a trabajar como seres civilizados”: procurador Eljach tras enfrentamientos entre comunidades misak y nasa

El procurador Gregorio Eljach hizo un duro llamado de atención a los violentos enfrentamientos que han venido protagonizando comunidades indígenas misak y nasa en medio de lo que sería una disputa territorial que deja muertos, heridos y un nuevo hecho de violencia que enluta a Colombia.

Durante la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad en la sede principal de la Procuraduría, en el centro de Bogotá, Eljach manifestó sobre esa situación: “Ejército y Policía no han podido llegar hasta allá porque las condiciones estaban muy difíciles y no quieren hacer uso de su potestad de imponer orden para lograr que, mediante el diálogo y la concertación (…) empecemos a trabajar estos temas como seres civilizados”.

Choques entre comunidades Misak y Nasa en Silvia, Cauca: un indígena muerto y varios heridos

Ese fue el llamado que hizo el procurador General de la Nación después de que se conociera que por lo menos una persona resultó muerta y otros quedaron heridos en medio de los violentos choques que han protagonizado indígenas de las comunidades misak y nasa por diferencias de tierras en el municipio de Silvia, en Cauca.

“La información que tengo de persona directa que está allá es que hay unos enfrentamientos bastante violentos entre integrantes de la comunidad misak y la comunidad nasa. Dos disputas viejas. Están interviniendo nuestra delegada de derechos humanos; ya desplegamos toda la regional, estamos actuando con las autoridades”, comentó Eljach.

Desde el pueblo misak informaron que el territorio en donde se registraron los enfrentamientos ha sido “usufructuado, habitado y cuidado” por su comunidad; sin embargo, “durante los últimos meses el control territorial estuvo en manos del Pueblo Nasa. Por eso confirmaron que comuneros y autoridades misak realizaron una retoma de presencia en el “territorio ancestral”.

Pero ese “ejercicio de retoma” no salió como se esperaba y al final el choque provocó la muerte de Luis Enrique Tunubalá, un reconocido líder de los misak, y dejó heridas a varias personas que se encontraban en el lugar que terminó en una fuerte disputa.

Con el crimen del líder Tunubalá, el pueblo Misar Nu Nachak emitió un comunicado en el que manifestaron: “Lamentablemente, en estos hechos fue asesinada una autoridad del Pueblo Misak, situación que condenamos profundamente por constituir una grave afectación contra la vida, la autoridad ancestral, la autonomía y la pervivencia de nuestros pueblos indígenas”.

Este nuevo hecho de violencia entre comunidades indígenas se registra en medio de la violencia, los secuestros, las extorsiones y todos los delitos que han venido ejecutando grupos armados ilegales que delinquen en el Cauca, como las disidencias de las Farc y otras estructuras.