Aumentan vigilancia a la Secretaría de Salud de Bogotá tras el caso de Yulixa Toloza

El caso de Yuliza Toloza, la mujer de 52 años que murió y cuyo cuerpo fue abandonado en una carretera de Cundinamarca tras un procedimiento estético en el sur de Bogotá, ha generado un rechazo generalizado y reacciones de todas las entidades del Estado.

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En las últimas horas, el procurador Eljach confirmó:

“Nosotros tenemos la Procuraduría Distrital. La información que tengo es que vienen actuando, ordinariamente lo hacen y vigilan que cada entidad haga su tarea, pero como esto se presentó, me han dicho que han intensificado ante la autoridad distrital para que actúe, prevenga, selle y tome las medidas administrativas y penales para evitar que esto siga ocurriendo”.

Así es como la Procuraduría aumentó las actuaciones disciplinarias sobre la Secretaría de Salud de Bogotá, para que hagan todos los esfuerzos necesarios y establecidos en la ley con el fin de ponerleS freno a este tipo de sitios, que pondrían en riesgo la vida de sus pacientes.

El procurador General también destacó: “Sí hay una proliferación de este tipo de establecimientos, que se aprovechan de dos factores fundamentales: el exagerado sentido de la vanidad, que es de todos los seres humanos, y la precariedad económica, que los lleva ir a cualquier parte sin saber las consecuencias”.

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Este aumento en la vigilancia de los actos que adelanta la Secretaría de Salud para enfrentar este difícil problema se conoce después de que la Procuraduría cambió al funcionario que tenía al frente de este caso penal, después de que la Fiscalía lo cuestionó por abstenerse de legalizar la captura de dos hombres en Cúcuta que estarían relacionados con el carro en el que fue trasladado el cuerpo de la mujer.

Los hombres, capturados a principios de esta semana, fueron presentados ante el juez para la imputación de cargos. En la audiencia, la Fiscalía reveló detalles de la participación de los dos hombres: “Les pagaron 800.000 pesos”, dijo.

Este jueves, SEMANA conoció en exclusiva los testimonios de dos empleadas del centro de estética donde fue tratada Toloza, quienes confesaron que la mujer de 51 años sufrió graves quebrantos de salud luego del procedimiento que se le adelantó en el tercer piso del establecimiento en el barrio Venecia, sur de Bogotá.

Las empleadas de Beauty Laser Estética señalaron a investigadores de la Sijin que quienes habrían sido los responsables de adelantar el procedimiento se identifican como Leo, un supuesto anestesiólogo, y David Ramos, el presunto cirujano que llevó a cabo la lipólisis láser que se iba a realizar Yulixa Toloza.